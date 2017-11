Ajujahi Top 100 tõi pitch'ima nii vanad kalad kui värskelt ideeni jõudnud tiimid

25. ja 26. novembril toimunud Ajujahi Top 100 pitchil pistsid rinda vanad kalad, kelle ettevõtte juba toimib ning värskelt ideeni jõudnud tiimid.

Nii Ajujahi žürii kui ka pitch'ijate ees oli nädalavahetusel vägagi raske ülesanne, sest võistlevad ideed olid oma olemuselt pea võrreldamatud ja samaaegselt ka väga erinevas staadiumis – alates ideest kuni täiesti toimiva ettevõtteni.

Enda lahenduse vajalikkust ja kasvupotentsiaali oli esitamas tiim ideekontseptsiooniga, mis hõlbustab mullaproovide võtmist. Rinda tuli neil pista näiteks StandByMate’iga – juba täiesti valmis lahendusega, mis aitab meremeestel hõlpsamini tööd leida ning Tubly klotsivabriku uudsete magnetiliste mänguasjade komplektidega.

Täiesti omaette kategooria moodustasid ideed, mis on oma olemuselt revolutsioonilised ja on potentsiaalsed maailma muutma. Näiteks StepCharge – uudne akude laadimise tehnoloogia täiendus annab mobiilile kestvust juurde 2–5 tundi. Energianõudlikus maailmas omab töötav lahendus laienemispotentsiaali ja oleks kasutatav kõikide akusid kasutavate seadmetega. Või PowerUp Fuel Cells, mis tähendaks kogu energiatootmise ümberkorraldust kodumajapidamistes. Või hoopis lihtne prügi komposteerimise lahendus Festeralt, mis aitab meil kõigil olla loodussõbralikum palju mugavamalt, kui see praegu võimalik on.

Vaatamata idee suurusele või küpsusele, valitses Ajujahi Top 100 pitch-üritusel uskumatu energia, millel on tõesti maailma muutev potentsiaal. See rõõmus elevus ja ärevus, jäägitu usk enda ideesse ning samal ajal eluterve eneseiroonia ja -kriitika oma idee suhtes.

Edasi pääses 30 äriideed. Praegu on veel vara ennustada, millised ideed saavad reaalsuseks ja millised ideed võtame kasutajatena tegelikult tulevikus igapäevaselt kasutusse. Sõltumata sellest, kas nad pääsesid edasi või mitte. Loodetavasti said kõik ideed žüriilt väärtuslikku tagasisidet ning vaatamata väljalangemisest sel korral, said osa uskumatust energiast, mida kasutada enda idee edasiarendamiseks.

Pitch'il valitsenud energiat on keeruline telepildi vahendusel edastada. Telepildi vahendusel jõuab vaatajani sellest üks osa. Jääb ainult loota, et selle emotsiooni ja energia võtavad kaasa kõik tiimid ning kui nende esialgsest ideest asja ei saa, siis lahendavad küsimuse, kuidas kogu see positiivne energia viia pildi vahendusel televaatajani.