Ajujahi vilistlane HoneyPower ekspordib Saksamaale

Neli aastat tagasi Ajujahil osalenud HoneyPower valmistab energiageele rahva- ja tervisesportlastele. Ettevõte tegutseb Saue vallas Laagri alevikus. Praeguseks on loobutud Eesti “lõplikust vallutamisest” ja keskendutakse väiksematele tükkidele välisturgudel.

HoneyPoweri asutaja Tarmo Reinebergi sõnul on tootel lojaalsed fännid tippsportlaste ja matkajate seas, kuid müügitulu kandev osa tuleb siiski kestvusspordiga tegelevatelt harrastajatelt. Niisiis on klientideks jooksjad, ratturid ja triatleedid. Kõige olulisema välisturuna nimetab Reineberg Saksamaad. Sealhulgas on hakanud hästi tööle HoneyPoweri e-pood, mis võimaldab viia toote kliendile sobivasse pakiautomaati kahe-kolme päevaga. Reineberg soovitab Ajujahist osa võtta.

“Osalema ei peaks pelgalt auhinnaraha võitmise nimel. Ajujahile tasuks minna kasulike kontaktide ja kogemuse pärast. Nii õpite äriplaani fokusseeritult sõnastama ning seda skeptikute ees kaitsma. Oluline on avastada idee nõrkused võimalikult varases faasis, et need ei pärsiks äri arengut. Isegi kui peaksite konkurentsist välja kukkuma enne telesaateid, saate osa arenguprogrammist, mis võimaldab teil äri arengut tugevalt kiirendada,” rääkis ta. Reineberg andis ka mõned soovitused, mida tasuks alustavatel ettevõtjatel silmas pidada.

Olge optimistlikud, kuid hoidke ootused konservatiivsena. Arvestage sellega, et kulueelarvesse on alati lihtsam ridu kirjutada kui tulueelarvesse.

Jaeturul tegutsedes tasub arvestada, et turul ei oota Sinu toodet mitte keegi. Tarbija teadvusse jõudmine jaekaubandusturul on raske katsumus, mis tuleb ületada.

Vältige Eesti turu “lõpliku vallutamise plaani”. Suunake energia välisturgudele ja võtke väikeseid tükke suurtelt turgudelt.

Käesoleval hooajal annab Saue vald välja 2000 euro suuruse eriauhinna parimale Saue vallast pärit meeskonnale, mille idee on seotud maamajandusega. Eriauhinna kohta saab rohkem infot siit. Ajujahi ideede esitamise tähtaeg on 29. oktoober. Idee saab esitada siin.