Ajujahis tuntust kogunud startup teeb võhandu maratoni osavõtjatele esmakordselt videodiplomi

Sel laupäeval stardib üks kauneim ja karmim aerutamismaraton Euroopas – järjekorras juba 12. Võhandu maraton. Ettevõtluskonkursil Ajujaht TOP10 meeskonna sekka pääsenud startup Finisher.TV teeb kõikidest maratonil osalejatest videodiplomi, et 100 kilomeetrist eneseületust hiljem meenutada ja sõpradega jagada.

„Võhandu maraton mängis olulist rolli selles, et me Finisher.TV personaalse videolahenduse välja töötasime“, rääkisid lahenduse loojad Reigo Kimmel ja Andre Allese, kellel mõlemal juba 5 Võhandu maratoni seljataga. „Küllaltki raske on ühe käega aerutada ja teisega filmida, seda eriti raja põnevamates kohtades, kus vool kiire. “, hindas Andre, kes ka sel aastal Võhandu stardis.

Finisher.TV videopunktid Võhandu rajal on planeeritud Kirumpää sillale, Leevile, Räpinasse ja finišisse, sest lahendus töötab vaid rajapunktides, kus ka ajavõtt. Kimmeli sõnul planeeritakse lisapunkti Viira või Süvahavva kanti, kus videopildile peaks jääma ka mitmed ümberkäimised.

Maratonist osavõtjad leiavad enda või sõbra eneseületuse video järgmisel nädalal Finisher.TV lehelt: http://finisher.tv/vohandu-maraton-2017

Alles 5 kuud tagasi ideest lahenduseni jõudnud Finihser.TV on sel nädalavahetusel lisaks Võhandu maratonile väljas ka jooksuvõistlusel Leedus, Austraalias ning RMK Kõrvemaa kevadjooksul.