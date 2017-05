Ajujaht 2017 võitja oli väga üllatunud oma võidu üle, nemad arvasid, et võitjaks osutub teiseks jäänud Callmidwife

Eile "Ajujahi" finaali võitnud TempID, kelle ideeks oli plaastrist kraadiklaas, ütlesid, et võit oli väga üllatav ja nad ei uskunud, et oleksid võinuf võita sellise saate.

"Me nägime, mis oponendid siin olid ja missugused diilid nad suutsid sõlmida, et päris ausalt ma ei uskunud, et meie osutume võitjateks," selgitas Mihkel Tedermaa, üks TempID loojatest.

Nad ise uskusid, et kindlasti võidab saate ära Callmidwife.

"Nad ilmselt oskasid seda paremini teha, nad olid hästi tublid ja olid kõik asjad õigeks ajaks ära teinud, esinesid hästi ilmekalt ja tegid kõik õigeks ajaks ära. Lisaks sellele oli neil ka väga suur publik toetus," põhjendas Tedermaa.

"Ajujaht on metsikult hea programm, aga väga väsitav," võttis Tedermaa kokku terve saate. "Meil olid ikka väga pikkad võttepäevad ja pidime tegema pidevalt videoreportaaže. Meilt küsiti pidevalt, et mis me oleme teinud, mis on meie järgmine samm ja nii edasi."

Ta leidis, et saates osalemine oli väga aeganõudev ja kohati väga raske, aga et see kõik oli kindlasti seda väärt.

Tulevikuplaanide kohta ütles Tedermaa, et nad peavad veel tegelema finantseerimisega ja brändimisega."Me saame aru, kus on meie nõrgad küljed ja me peame tegelema sellega," ütles ta. "Huvi selle toote vastu on nii suur, et see kindlasti areneb edasi."

TempID meeskond arvas, et ka kõik teised osalejad olid väga toredad ja nad said nendega väga hästi läbi. Eriti meeldis neile aga MARKUS'e (tehisintelekt, mis mõõdab video abil inimeste vanust) ja kolmandaks jäänud Finisher.TV'e (teha automaatne video igast finišiületajast) ideed.

"Olid ka tehnoloogilised nagu meie projekt," ütles Rait Rand. "Meil oli väga hea klapp nendega, meile meeldis väga nende toode ja neile meeldis ka meie toode. Väga hea huumorisoonega olid ka mõlemad."