Ajujaht ootab ideid 29. oktoobriks

Ajujaht alustab XI hooaega ja kutsub võistlema 60 000-eurose auhinnafondi nimel. Ideid oodatakse 29. oktoobrini. Osalema on oodatud kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud inimesed kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Ajujahist kasvanud välja mitmed Eesti majanduse jaoks olulised ettevõtted. „Taxify ja GoWorkaBit maksid 2017. aasta II kvartalis kahe peale kokku ligi 400 000 eurot riiklikke makse – see on väga tubli panus. Ajujahi eesmärgiks ongi kasvatada elujõulisi ettevõtteid, mis rikastaksid meie ühiskonda,” rääkis ta.

Kümne hooaja vältel on Ajujahile esitatud üle nelja tuhande idee. Ajujahi edukaimaks vilistlasettevõtteks võibki pidada Taxify’d, mis sai möödunud suvel 10 miljonit dollarit ületava investeeringu Hiina ettevõttest Didi Chuxing. Praeguseks tegutseb Taxify 22 riigis kolmel erineval kontinendil.

SEB Grupi innovatsioonijuhi Mart Maasiku sõnul võib Ajujahil osalemine olla nii põnev kui ka hirmutav väljakutse. Tehes aga esimese sammu ettevõtluses, kahanevad hirmud ja kasvab uudishimu. „Olen läbi aastate kogenud, et meeskonnad, kes teevad võimalikult palju eksperimente ja katsetusi, on konkursil edukamad. Ajujahi arenguprogramm on küll lühike, aga elame ajajärgus, kus käepärased tehnoloogiad võimaldavad meil kordades kiiremini katsetada, klientidelt õppida ja uute teadmise pealt lahenduskäiku kohandada. Ajujaht on väga hea koht oma ideid testida,“ rääkis ta.

Elisa juht, Ajujahi žüriiliige Sami Seppänen peab Ajujahi toetamist äärmiselt oluliseks. „Tegelikult oleme me sarnased – Ajujaht on palju enamat kui heade äriideede konkurss ning Elisa on palju enamat kui traditsiooniline telekommunikatsiooniteenuste pakkuja. Ajujahi projektis osalemine annab võimaluse tuleviku turgu üheskoos kujundada. Kui Elisa aitab oma teadmiste või tehnoloogiaga alustavaid tiime ja näeme nende edu, siis aitame ühtlasi kujundada seda maailma, kus ka ise töötada ja elada soovime ning kuhu meie loodud uued lahendused väga hästi sobituvad,” rääkis Seppänen.

Ajujahi 60 000-eurone auhinnafond pakub algkapitali idee elluviimiseks ja telesaade võimaldab teha toote tuntuks ka tarbijate seas. Võitja selgub Ajujahi finaalsaates ETV otse-eetris 2018. aasta mais.

Oma idee saab panna kirja Ajujahi kodulehel ning lisainfot leiab Ajujahi Facebooki lehelt.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol Ülemiste City, Harku vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võru maavalitsus. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.