Ajujaht pikendab ideede esitamise tähtaega 5. novembrini

Ajujaht pikendab äriideede esitamise tähtaega 5. novembrini, et anda ka senistele kahtlejatele võimalus oma ideega välja tulla. Praeguseks on esitatud üle 250 idee, kuid ligi sada avaldust on lõpuni täitmata.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul näitab eelmiste aastate kogemus, et paljud alustavad idee esitamist viimasel hetkel ja ka mitmed edukad ideed esitati just vahetult enne tähtaega. „Näiteks kolm aastat tagasi Ajujahi võitnud Jiffi esitas avalduse viimasel hetkel. Eelmisel aastal esitas idee pärast tähtaja pikendamist lätlaste meeskond HackMotion, kes jõudis kümne parema hulka,” sõnas Rebane.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik julgustab ka sotsiaalseid ettevõtteid konkursist osa võtma, kellele SEB pank on koos Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga pannud välja 5000-eurose eriauhinna. Eelmisel aastal sai eripreemia osaliseks meeskond Merkuur, kelle eesmärk on tutvustada noortele metalli- ja puidusektori ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge-viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte tehnoloogia- ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet. Ajujahil nõustavad sotsiaalseid ettevõtteid SEB panga ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku spetsialistid.

Praeguseks on selgunud üksteist edasipääsejat. Kontseptsioonide tutvustusringidel on kindlustanud edasipääsu Ajujahi saja parema hulka CareMate, Decomer Technology, Drafthub, Eedu, Festera, Juice Cubed, Rooftop ja Teraapiatarkvara. Kolmekümne parema hulka on taganud edasipääsu 3Cular, Japira ja Piss-i-Alarm – kes said eripääsme tänu edule häkatonidel.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võrumaa omavalitsuste liit. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ideid saab esitada siin.