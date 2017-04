Ämmaemandaga saab nüüd internetis Live Chattida: peagi saavad konsulteerida chati teel ka Venemaal elavad inimesed

Arusaam, et ämmaemand on vaid raseduse ja sünnituse spetsialist, on iganenud müüt. Tegelikult õpib ämmaemand ülikoolis neli ja pool aastat, läbides kõik naise tervist puudutavad ained ja praktikad. Seega on tegemist tervishoiuspetsialistiga, kes tunneb tervet naise elukaart sünnist surmani. Meie poole saavad pöörduda kõik tüdrukud ja poisid, naised ja mehed, kellel on naise või lapse tervist puudutav küsimus.

Tänasest avati Ajujahi saates tuntust kogunud Callmidwife.com lehel ämmaemanda Live Chat ehk reaalajas toimuv kirjalik nõustamisteenus. Siiani on ettevõte tegutsenud ämmaemanda nõuandetelefoni 12252 opereerimisega. Nõuandetelefoni 12252 töö käigus selgus, et paljud kliendid soovivad oma probleemidest ka pilte saata. Siiani oli see väga keeruline, nad saatsid pildi e-kirja teel ja helistasid seejärel uuesti tagasi. Samuti on palju naisi ja mehi, kes ei soovi helistada ja tahavad anonüümselt kirjutada. Nüüd on see võimalus olemas ja ka telefoniteenus jääb edasi püsima. Lähipäevil avatakse Live Chat teenus ka Venemaal, kus esialgu on Peterburi naistel ja meestel võimalus kasutada tasulist veebisilda Eesti ämmaemandatega. Loe veel Seotud lood: Tulevikus aitab ettevõtjaid töötervishoiu-ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist

Merkuur toob mobiilsete töötubade abil noored metalli- ja puidusektori ametite juurde Ühe Live Chati sessioonid on tasulised, kuid nõustamine ei katke automaatselt aja täitudes. Ämmaemand annab 10 minuti möödumisel märku vestluse lõpetamiseks, poole lause pealt nõustamist ei katkestata. Live Chati kasutamiseks tuleb sisestada oma e-posti aadress, kuid täieliku anonüümsuse soovi korral saab kasutada väljamõeldud vormi. Sellisel juhul tuleb arvestada, et pole võimalik e-posti teel saada vestlusest tehtud transkriptsioone. Callmidwife.com leheküljel on lisaks nõustamisteenusele mitmeid kasulikke, igal nädalal lisanduvaid uudiseid ja artikleid, samuti ka vajalikku seadlusandlust. Seega tasub liituda ka meie e-posti listiga.