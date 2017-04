Callmidwife pakub ööpäevaringselt professionaalsete ämmaemandate videokõne, Live Chat ja telefoni konsultatsioone nii naistele kui meestele

Callmidwife.com on online ämmaemanda nõustamisteenuste platvorm, mis pakub professionaalsete ämmaemandate Live Chat, videokõne ja telefoni 12252 konsultatsioone. Meeskond töötab välja tõenduspõhised vastamisalgoritmid, mida saavad kasutada nii kliinikud ja koolid, kui ka erakliendid, luues sellega teaduspõhise rakenduse 24/7 kasutamiseks kõigile, kellel on küsimus naise ja lapse tervise suhtes.

Idee luua säärane platvorm tuli selle loojate reaalsest elukogemusest, kui sõbrad ja tuttavad küsisid pidevalt nõu. Mõnikord helistati isegi keset ööd, soovides nõu enda või oma lapse tervise kohta. Meeskond soovis pakkuda sellist võimalust kõikidele naistele, kellel peaks tekkima ootamatu küsimus või mure. Nii loodigi ööpäevaringne ämmaemanda nõuandetelefon 12252 ning töö käigus loodi ka Live Chat ja video kõnede võimalus.

Tänaseks on olemas hästi toimiv nõuandetelefon. 2016-aastal kasutas Callmidwife’i teenust üle 10 000 kliendi. Aprillis avab ettevõte Live Chati nii Eestis kui ka Venemaal. Ettevõtte eestvedajate sõnul on Vene turg äärmiselt suur ja võimalusterohke. Tänu platvormile luuakse venelastele online sild, millega nad saavad kasutada Euroopa tervishoiu teenuseid.

Eestis pakub Callmidwife Live Chat teenust kõikidele naistele ja meestele ning tasuta pakutakse oma teenust kuulmiskahjustuste ja kõnehäiretega klientidele, et julgustada ka neid pereplaneerimisele ja tagada neile turvatunne.

10 000 rahulolevat klienti

“Tõepoolest väga paljud kliendid tänavad ja kiidavad meie teenust. Samuti oleme rõõmsad sotsiaalse poole üle, et saame erinevate erivajadustega naistele oma teenuseid pakkuda. Oleme reaalselt kaasa aidanud mitmete elude päästmisele ning hoidnud ära palju ebavajalikke EMO-sse pöördumisi. Meil on ka MTÜ Ootuse Rõõm, mis tegeleb puuduses kannatavate rasedate ja väikelaste emade abistamisega,” ütleb üks idee autoritest.

Meeskond ei soovi veel välisinvesteeringuid kaasata ning üritab oma jõududega hakkama saada, mis omakorda aeglustab tööprotsessi.

Suurimaks õppetunniks peab meeskond mõtet: "Julge pealehakkamine ei ole mitte pool võitu vaid täis võit".

"Tuleb suruda, küsida ja müüa ilma ennast tagasi hoidmata ja valehäbi tundmata." Oleme saanud väga palju toetust sponsoritelt ennekõike tänu julgele pealehakkamisele," ütleb idee eestvedaja.

Aasta pärast loodab Callmidwife olla saavutanud vene turul tuntuse ning plaan on olla selleks ajaks sisenenud ka USA turule.

Meeskonna vaieldamatuks lemmikuks Ajujahis on Cody, Kaspar Kuusega eesotsas. Cody on Kaspari juba mitmes edukas startup ja isikuna on Kaspar Callmidwife meeskonna sõnul lihtsalt super äge! "Usun, et tema jõuab ettevõtlusmaailmas kaugele, sest ideedest ja pealehakkamisest tal puudust ei tule," ütleb Liina Normet Callmidwife.com-ist