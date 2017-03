E-Dible aitab teiste Euroopa riikide eeskujul vähendada toidu raiskamist Eestis

Taaskord on käes aeg, mil me pöörame pilgud Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht suunas. Auväärt žürii on valinud välja top30 ettevõtet, kes peagi võistlevad ka teleekraanidel 60 000 € suuruse auhinnafondi eest.

Ärileht tutvus kõikide osalejatega ja lähima kuu jooksul tutvustame ka oma lugejatele kõik fantastilised ideed, mis lubavad teha nii Eesti kui ka rahvusvahelise ettevõtlusmaastiku veelgi mitmekesisemaks.

Esimesena tutvustame teile sotsiaalset ettevõtet E-dible, mille eesmärk on vähendada toidujäätmete probleemi gastronoomilise kohvikuga, kasutades roogade valmistamiseks põhikomponentidena supermarketite, jaemüüjate ja teiste toitlustusasutuste toidujäätmeid, mis muul juhul läheks raisku.

E-dible eestvedajad ütlevad, et ettevõtte sotsiaalne mõju ühiskonnale on mõõdetav toidu raiskamise vähendamise, ebasoodsas olukorras olevate inimeste palkamise ja teadlikuma tarbimise kaudu. E-dible pakub koolitust ja tuge, samuti korraldab meeskond toidukoolitusi nii lastele kui ka täiskasvanutele õpetamaks neid raiskama vähem toitu ja ka väheste võimaluste olukorras valmistama head toitu.

Ärileht uuris idee eestvedajatelt kust tuli E-Dible mõte, kui kaugele on meeskond tänaseks jõudnud ja millised on olnud suurimad mured ja rõõmud seoses idee teostamisega.

"Meie idee tugineb juba olemasolevatele näidetele toidu raiskamise vähendamisel nii Suurbritannias kui mujal. Kuna praegu on see teema Eestis ka tõstatatud, siis tundus ajahetk sobiv taolise kohviku rajamiseks.

Oleme tänaseks koondanud ärksad inimesed selle idee ümber, meil on loomisel võrgustik supermarketitest ning oleme kaasanud Toidupanga. Oleme suhelnud teiste võrgustikega, mis tegelevad meie tegemist toetavate ideedega nagu näiteks kogukonna aiad.

Oleme uurinud sobivaid kohti kohviku jaoks ning tutvustanud end sotsiaalmeedias."

Sotsiaalsete ettevõtjatena on E-Dible eestvedajad jõudnud juba teist aastat järjest Ajujahil top 30 hulka. Säärase ettevõtte loomine on andnud tiimi liikmetele võimaluse realiseerida teoreetilisi akadeemilisi teadmisi praktikas ning see on omakorda andnud hea võimaluse kasutada seda kui praktilist näidet illustreerimaks sotsiaalse ettevõtluse teooriad väga paljudes avalikes esinemistes ning koolitustes erinevatele sihtrühmadele ettevõtjatest avaliku sektori esindajateni.

Suurimaks takistuseks isee teostamisel peab meeskodn ärimudeli realiseerimist, sest see on võtnud palju rohkem aega nagu ka sotsiaalsete investorite leidmine.

Aasta pärast soovivad ettevõtjad, et oleks testitud ideed rändkohvikuga ning oleks piisavalt investeeringuid püsiva kohviku rajamiseks.

Vaatamata sellele, et teostus on olnud aeganõudev on leidnud E-Dible endale koostööpartnerid Eesti Toidupanga, Rimi, SAS Radissoni näol, kellega loodetakse jätkata koostööd ka tulevikus.

Kümnenda Ajujahi hooaja lemmikuks ettevõtteks peab E-Dible meeskond aga Cody-t ja nimetavad seda haridusliku ja arendava suunitlusega õppeprogrammiks noortele.