Elisa 5G konkursi võitjatiimiks tuli reaalajalist kontsertelamust võimaldav tehnoloogia LoLa

Elisa, Geeniuse ja Ajujahi koostöös korraldatud 5G konkursil tuli võitjaks LoLa ehk LowLatency tehnoloogia, mis võimaldab esinejatel reaalajas koos musitseerimist, olles teineteisest eraldatud tuhandete kilomeetritega.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia IT-juhi Innar Järva sõnul teeb LoLa võimalikuks selle, et rikka heli ja kõrgekvaliteetse reaalajalise videopildi koosmõjul saavad teineteisest ka suurte vahemaadega eraldatud muusikud koos esineda kontserdil või osaleda proovis.

Järva sõnul on praeguseid võrgutehnoloogiaid kasutades Youtube'i otseülekande viide kümmekond sekundit, Skype'il mõni sekund, heli kvaliteet aga ei kannata nendel kontserdikvaliteediga võrdlemistki. "5G võrk on esimene mobiilne lahendus, mis on piisavalt kiire ja väikese viite ehk hilistumisega, et muusikud kui ka näitelajad võiksid seda koos LoLa tehnoloogiaga kasutada,“ tõi Järva välja 5G interneti eeliseid.

Järva näeb 5G mobiilsusel palju vabastavaid omadusi, mis viiksid LoLa tehnoloogia poolt võimaldatava edasi fiiberoptikaga varustatud kontserdisaalidest. Koostöös Elisaga hakatakse ette valmistama LoLa tehnoloogia katsetamist ja kasutamist 5G live-võrgus ning toote edasiarendusi.

Elisa uute teenuste juhi Kertu Kriiski sõnul olid kõik finaali jõudnud seitsme tiimi ideed hästi ette valmistatud ja kliendi vaatevinklist läbi mõeldud. "Ideid esitati peamiselt kolmes valdkonnas – turvalisus, mugavus ja meelelahutus,“ võttis Kertu Kriisk konkursi tulemused kokku, lisades, et Elisa leidis mitme esitletud idee puhul võimalikke koostöökohti, mille arutamisega lähiajal täpsemaks minnakse.

5G konkursi žüriis hindasid ideid Eesti suurima tehnoloogiauudiste saidi Geenius vastutav väljaandja Henrik Roonemaa, Eesti suurima äriideede Ajujaht tiimijuht Harri Tallinn, Elisa uute teenuste juht Kertu Kriisk, Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli, Elisa äriarenduse osakonna juht Merli Üle ning Elisa raadiovõrkude valdkonna juht Kristo Kork.

Elisa, Geenius ja Ajujaht kutsusid konkursiga ideid algatama 5G kasutusvaldkondade kohta. Konkursile laekus üle 20 idee, neist seitse tiimi valiti välja finaali ehk pitching'u üritusele ning omakorda neljaga jätkatakse edasist koostööd.