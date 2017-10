Elisa: koostöös Ajujahi tiimidega kujundame tuleviku turgu!

„Lõpuks ometi Ajujaht stardib!“ Just nii suure ootusega võtsid Elisa mentorid Mailiis Ploomann, Kertu Kriisk ja Merli Üle ning žüriiliige Sami Seppänen vastu uudise Ajujahi uue hooaja algusest.

Pea eranditult olid just need Elisa inimesed Ajujahi tegemiste ja tiimidega seotud kogu eelmise hooaja ning see pidi jätma kustumatu mulje, kui uue algust juba nii pikisilmi oodati. Värsked ideed, inimeste energia, tahe aidata tiime edule – see on see, mis Elisa inimesi köidab ja motiveerib oma aega panustama.

Elisa on Ajujahi toetaja teist hooaega järjest. Mullune hooaeg oli tase omaette, sest esimese seitsme finalisti sekka jõudis kolm Elisa mentordatud tiimi. Elisa uute teenuste valdkonna juhi Kertu Kriiski mentordatud tiim Callmidwife sai koguni teise koha ning seitsme seas olid Elisa tooteturunduse valdkonna juhi Mailiis Ploomanni mentordatud tiim Markus ning ärikliendiüksuse äriarendusjuhi Märt Jõesaare mentordatud tiim Poirot Systems.

Elisa juht Sami Seppänen peab Ajujahi toetamist ja kaasa aitamist äriideede edukaks kujunemisel äärmiselt oluliseks. „Tegelikult oleme me sarnased, sest Ajujaht on palju enamat kui heade äriideede konkurss ning Elisa on palju enamat kui traditsiooniline telekommunikatsiooniteenuste pakkuja,“ ütleb Sami Seppänen.

„Ajujahi projektis osalemine annab võimaluse üheskoos kujundada tuleviku turgu. Kui Elisa aitab oma teadmiste või tehnoloogiaga alustavaid tiime ja näeme nende edu, siis aitame ühtlasi kujundada seda maailma, kus ka ise töötada ja elada soovime ning kuhu meie loodud uued lahendused väga hästi sobituvad,“ räägib Sami Seppänen.

Kertu Kriisk toob välja, et Elisa soovib oma klientidele pakkuda aina vingemaid võimalusi teha teada-tuntud asju senisest oluliselt nutikamal viisil. „Tunnistame endale, et hea mõte ja võimekas tiim selle tegemiseks võivad tulla ka ettevõttest väljastpoolt,“ toob Kertu Kriisk humoorikalt välja põhjuse, miks Elisa heal meelel Ajujahiga koostööd teeb. „Ehk siis jah, meie esimene huvi on mõistagi teha koostööd. Suured ettevõtted peavad õppima väikestelt kiirust ja paindlikkust ning natuke isegi aupaklikkust – kõigis valdkondades ei saa korraga spetsialist olla. Jätkame suurima heameelega ärilist koostööd partneritena ka pärast kiirendiprogrammi, juhul kui näeme tugevaid võite mõlemale poolele.“

Merli Üle märgib, et Ajujaht ei anna Elisale ainult võimalust leida uusi ägedaid lahendusi, mida koos alustavate ettevõtetega tarbijani viia, vaid ühtlasi värsket vaadet nii tehnoloogiale kui ka selle kasutamisele. „Meil on olemas tootearenduse ja kliendi tundmise kogemus ning see on start-up'idele sama väärtuslik kui soovitused, kuidas suurettevõtetega koostööd teha. Usume ka, et suudame nii mõnegi hea näpunäite anda, kuidas vältida äritegevust pidurdavaid karisid,“ räägib Merli Üle.

Kokkuvõtvalt tõdevad Elisa mentorid, et Ajujaht on üks väheseid tõeliselt positiivseid ja produktiivseid kogemusi kõikidele osalistele, kus võib realiseeruda päris äri. Igal juhul on Ajujahi lõppedes kõik pooled veidi targemad, avatumad ja leidlikumad!

Sel aastal teeb Elisa Ajujahiga koostööd ka 5G konkursi osas. Kõik Ajujahil osalevad tiimid saavad ideed üles andes lisada juurde märke, et soovivad teha koostööd Elisa 5G konkursiga. Lähemat teavet 5G konkursi kohta leiab siit.