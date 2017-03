Erply loojad lubavad muuta väiketootjate elu kergemaks ja tooted nähtavamaks uudse Inventory.com platvormiga

Inventory.com on ettevõte, mis pääses Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht TOP 30 hulka ja paistis silma ideega, mis loob väiketootjatele võimaluse muuta oma tooted kogu Euroopas nähtavaks.

Inventory.com meeskonna sõnul on väikeste tootjate probleem peidus suutmatuses kasutada globaalseid müügikanaleid end nähtavamaks muutmisel.

Inventory.com on keskkond, mis koondab kokku ja indekseerib ära miljonid Euroopas loodud tehnikatooted koos jooniste, mõõtude, laoseisu ning tellimis-ja hinnainfoga, muutes kõikide väiketootjate tooted ja tootekataloogid nähtavaks ja pannes seisvad laod ringlema, kasvatades ettevõtete müüki ja käivet.

Inventory.com platvormi kaudu saavad väikeettevõtted oma tooteid internetis edukalt müüa, ostjad aga saavad seni peamiselt paberkataloogidesse või paljudesse pisikestesse veebisaitidesse peidetud info kõik ühest kohast kätte ja sooritada ostud turu soodsaima hinnaga.

Idee luua säärane platvorm sai alguse reaalsest probleemist. "Üha enam ilmnes, et meie teise ettevõtte, Erply kassasüsteemide klientidel on laos suur hulk tooteid, mida nad, kas ei oska veebiajastul ise kellelegi läbi interneti müüa või mida keegi ei oska neilt ostma minna," ütlevad ettevõtjad ja lisavad, et Euroopas on miljoneid tööstuslahenduste tootjaid, kes oma turunduse ja müügitasemelt on endiselt 20. sajandis. Nende tooted pole nähtavad, nende turundus pole kaasaegne ja nende käive pole selline, mis võiks olla. "Meie aitame väikeettevõtjate laod Euroopas nähtavaks muuta ja nende tooteid müüa."

Tänaseks on meeskond saanud Inventory.com keskkonda üles esimesed 13,000 toodet, vahendanud mitukümmend reaalset tellimust. Lisaks on mitmed Euroopa väiketootjad ootejärjekorras ja erialaliidud Eestis ja Inglismaal ettevõtete seas lobitööd tegemas. See orgaaniline huvi näitab, et platvorm lahendab valusat probleemi.

Kõige silmapaistvamaks saavutuseks peab meeskond oma senise tegevusega äratatud huvi koostööpartnerites ja meeskonnal on väga pikk nimekiri väikeettevõtjatest, kes nende abil oma tooted kogu Euroopas nähtavaks soovivad muuta ja enam teenida tahavad. "Hetkel testime toodet reaalsete klientidega ja oleme saanud tagasisidet, kus meile öeldakse, et just sellist lahendust on turul oodatud. Lisaks pääsesime 600 ettevõtte seast Seedcamp ärikiirendi finaali Londonis," ütlevad Inventory.com meeskonnaliikmed.

Üheks Suurimaks väljakutseks meeskonna jaoks on keeleprobleem ehk kuidas kuvada tööstuslahendused kõikides keeltes nii, et need oleksid hõlpsasti leitavad, ent see probleem on lahendatav.

Aasta pärast tahame olla laienenud Soome, Rootsi, Taani ja Inglismaale. Meil on tugevad country managerid ja kliendid, kellel oleme aidanud käivet ja sissetulekut kasvatada. Meie jaoks on suurimaks kiituseks see, et oleme selle lühikese ajaga suutnud ka kliendid õnnelikuks teha – nad on saanud kiiremalt, mugavamalt ja märksa soodsama hinnaga tööstuskomponente

Ettevõtjad kinnitavad, et kuigi praegusel turul on küll erinevaid lehekülgi, nagu Alibaba ja Amazon, siis üht suurt ja põhilist konkurenti tööstuslahenduste sellises võtmes turul pole. Konkurentsi pakuvad ilmselt väikeettevõtete enda koduleheküljed ja suuremad hulgilaod. Samas sellist üle-Euroopalist terviklikku lahendust pole, mis praeguse probleemi lahendaks.

"Meie parimaks koostööpartneriks on väikeettevõtjad üle kogu Euroopa. Ja eelkõige just need väikeettevõtjad, kes tahavad enam teenida ja oma käivet kasvatada. Meie omakorda oleme neile kõige paremaks koostööpartneriks, sest aitame neil tooted kogu Euroopas nähtavaks muuta.

Ajujahi TOP30 ettevõtete hulgast hoiab Inventory.com pöialt eelkõige endale: "Sest need oleme ju meie!"