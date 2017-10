Harku vald annab Ajujahil välja eriauhinna parimale vallast pärit tiimile

Harku vald ühines sel hooajal Ajujahi toetajate ringiga ja paneb parimale Harku vallast pärit ideele välja kuni 5000 euro suuruse eriauhinna. Ideid oodatakse 29. oktoobrini.

“Kutsume meie valla elanikke üles enda ideid Ajujahile esitama. Ajujaht annab hea võimaluse nii kohaliku ettevõtluse arendamiseks kui ka pakub julgustust meie valla noortele ja kooliõpilastele ettevõtlusega alustamiseks,” ütles Harku vallavanem Kaupo Rätsepp. Harku vald paneb välja kuni 5000 euro suuruse eriauhinna parimale Ajujahil osalevale Harku vallast pärit tiimile, kuhu kuulub vähemalt üks Harku valla elanik. Selleks tuleb ideed esitades märkida elukohaks Harku vald.

Harku vallas tegutseb ligi 1000 ettevõtet. Lisaks on vallas suur potentsiaal ka uute ettevõtjate põlvkonna kasvuks. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppekavasse toodud ettevõtlus- ja majandusõpet pakutakse läbivalt esimesest klassist abituuriumi lõpuni. Ühtlasi osaleb kool regulaarselt koolinoorte ettevõtlusprojektides ja korraldab ettevõtlusnädalat. Möödunud sügisel sooritasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi neli abiturienti esimestena oma koolist rahvusvahelise ettevõtluseksami (ESP). Ettevõtlusõppe vilju on kooli õpilased juba ka nautida saanud. Põhikooliõpilaste minifirma J.B.A.A., mis tootis looduslikku kosmeetikat, tunnistati 2015. aastal Eesti parimaks minifirmaks.

Koostöö Ajujahiga toob kooli ettevõtlusõppesse veelgi põnevust juurde, sest õpilastele toimub oma äriideede konkurss ja nad saavad kohtuda Ajujahi tiimiga. „Kohtumiste eesmärk on koolinoori reaalsete edulugudega inspireerida ning julgustada neid raamist välja mõtlema. Samuti saavad nad kohtumiste tulemusel nii praktilisi nõuandeid selleks, kuidas leida oma äriidee, kui ka tagasisidet juba välja töötatud plaanidele,“ rääkis Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel.

Ajujahile on oodatud osalema kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud inimesed kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. Kümne hooaja vältel on Ajujahile esitatud rohkem kui neli tuhat ideed. Ajujahi auhinnafond on 60 000 eurot. Ideid oodatakse konkursile 29. oktoobrini. Oma idee saab esitada siin.