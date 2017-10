Hiiu vald alustas koostööd Ajujahiga

Hiiu vald paneb koostöös Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga välja vähemalt 1000 euro suuruse eriauhinna parimale meeskonnale, mis jõuab Ajujahil kolmekümne parema hulka ning kuhu kuulub vähemalt üks Hiiumaa elanik. Hiiu vallavanem Reili Rand rääkis, et alustavaid ettevõtteid tuleb sihtotstarbeliselt toetada.

“Viimasel kolmel hooajal on esitatud Hiiu vallast Ajujahile vaid üks idee. Samal perioodil on Saaremaalt esitatud kümme ideed. Samas on ju Hiiumaalt pärit mitmeid edukaid noori ettevõtjaid. Praeguseks 23-aastase Kaarel Kotkase asutatud Veriff pakub virtuaalset isikutuvastamise teenust pankadele nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on neil toimiv koostöö jagamismajanduse lipulaeva Uberiga,” rääkis ta. Rand julgustab ka teisi hiidlasi, kes elavad ja toimetavad praegu kas Hiiumaal, mandril, aga ka välismaal, julgelt mõtlema, sest Ajujahil kolmekümne parema hulka pääsevad meeskonnad saavad läbida põhjaliku arenguprogrammi, millega kaasnevad koolitused rahvusvahelistelt spetsialistidelt.

Veriffi tegevjuht Kaarel Kotkas soovitab Ajujahist osa võtta nii noortel kui ka vanematel. “Veriffil õnnestus luua vajalikud kontaktid kiirendiväliselt. Teisalt oleme me fokusseeritud finantssektorile ja kasulikud kontaktid on olemas tänu tarkadele investoritele, kellest üheks heaks näiteks on Rain Rannu, kes on tuntud Ajujahi žüriiliikmena. Kuid oma idee testimiseks, ärivõrgustiku väljaarendamiseks ning ärikoolituse ja -praktika saamiseks on Ajujaht suurepärane konkurss. Taxify, Clickandgrow, Timbeter ja GoWorkaBit – need kõik on ju saanud tuule tiibadesse Ajujahilt. Pole ühtki põhjust, miks ma ei peaks soovitama osaleda. Edu korral saab ju osa ka väga arvestatava suurusega auhinnafondist,” rääkis ta.

Varasemate hooaegade põhjal saab Ajujahi osalejat iseloomustada järgmiselt:

osalejate keskmine vanus on 30 eluaastat

47 protsenti osalejatest on kõrgharidusega

72 protsenti osalejatest on tööga hõivatud

58 protsenti osalejatest on varasema ettevõtluskogemusega

Ajujahi auhinnafond on 60 000 eurot. Idee saab esitada Ajujahi veebilehel. Ajujahi kohta saab rohkem infot Ajujahi veebilehelt või Facebookist.