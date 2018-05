HopeHolders aitab emotsionaalselt raskest olukorrast välja tulla

Äriideede konkursil Ajujaht osalenud HopeHolders viib emotsionaalselt raskes olukorras tuge vajavad inimesed kokku nendega, kellel on kogemused ja oskused neid aidata.

Kõige paremini mõistab raskes olukorras olevat inimest see, kes on ise sarnase asja läbi elanud

HopeHolders kasutab seda ideed nutikalt ära – nad on loonud veebikeskkonna, mis viib kokku emotsionaalselt keerulises olukorras olevad inimesed nendega, kes on sarnasest olukorrast edukalt välja tulnud ja valmis kuulama ning oma kogemust jagama.

Kogemusnõustamise teenus sobib näiteks neile, kellel on depressioon, sõltuvus, kes on kaotanud töö või kelle lähedane inimene on saanud raske haiguse diagnoosi.

“Ka üksi olemine võib muutuda nii rusuvaks, et on vaja kellegi abi “mustast august” välja tulemiseks. See võib juhtuda nii pensionäri kui ka välisriigist Eestisse tulnud töötajaga,” selgitas projekti eestvedaja Elen Preimann. Koostööd plaanitakse teha ka ettevõtetega, kellel on vaja koondada suurel hulgal inimesi, et töö kaotanud inimestel protsess võimalikult valutult sujuks.

Teenust on lihtne kasutada

Haigekassa statistika järgi pöördub aastas vaimse tervise spetsialisti poole keskmiselt umbes 21 000 neurootiliste häiretega inimest. Seejuures on palju neid, kes vajaksid tuge, kuid spetsialisti poole ei pöördu.

Teenuse protsess on kasutajale võimalikult mugavaks tehtud: HopeHoldersi keskkonnas saab lugeda nõustajate lugusid – mida nad ise on läbi elanud. Kui kasutajal tekib mõne looga side ja tunneb, et soovib just selle inimesega rääkida, saab võtta ühendust ja alustada suhtlemist.

HopeHoldersi veebiplatvorm teeb kontakti saamise lihtsaks – pole vahet, kas osalised on maal, linnas või hoopis välismaal, veebikeskkonna kaudu on mugav suhelda. Veebikeskkond on ka turvaline – asutajad on administraatoritele teada, kuid oma isikut ei pea keskkonnas avalikustama.

Kogemusnõustajatega kontakti saamine on tasuline, samas leiab platvormilt ka vabatahtlikke, kes on valmis tasuta nõu andma. Nõustamist hakatakse pakkuma eesti keelele lisaks vene ja inglise keeles. “Tore on näha, et meie idee paljusid õhinasse viib. Paljud HopeHoldersist kuulnud inimesed on sattunud vaimustusse ja tahaksid ka oma kogemust teistega jagada ning tuge pakkuda,” kommenteeris Preimann.

Abistajateks on tavainimesed, kes on kriisist edukalt välja tulnud

HopeHolders sai alguse Garage48 äriideede arendamise üritusel, et lahendada probleem: Eestis on inimesed, kes on läbinud kogemusnõustamise koolituse – nad tahaksid teisi selle metoodika abil aidata, aga abi otsijal on raske neid üles leida.

Siinkohal ei ole tegu mitte väljaõppinud psühholoogidega, vaid pigem inimestega muudest eluvaldkondadest, kes on koolituse käigus õppinud oma kogemust jagama ning võimalikult efektiivselt tuge pakkuma. Teisisõnu on tegemist tavainimestega, kellel on kriisist edukalt välja tulemise kogemus.

Pärast Garage48’l osalemist otsustati ideed edasi arendada Ajujahi äriideede konkursil, kus jõuti 30 parima meeskonna hulka. Nüüd on käsil juba uued väljakutsed: äsja pääses HopeHolders NULA ühiskondlike algatuste inkubatsiooniprogrammi. See kuuekuuline programm arendab valitud ühiskondlike algatuste meeskondi ja ideid, et neist kasvaksid elujõulised lahendused. HopeHoldersi veebiplatvorm on osaliselt juba valmis, kuid enne lansseerimist on vaja veel veidi vaeva näha.

Kolmeliikmelisse meeskonda kuulub kogemusnõustajate koolitaja, sama koolituse läbinud turundaja ja erihoolekandevaldkonna teenuste arendusjuht.

Siht Eestist kaugemale

“Pikemas perspektiivis soovime kindlasti siseneda ka teistele turgudele, aga praegu on just Eestis psühholoogilise nõustamise kättesaadavusega suured probleemid – järjekorrad on pikad. Lisaks on osal inimestel keeruline füüsiliselt kohale tulla, näiteks võib takistuseks olla ratastool või elatakse kaugel suurematest linnadest,” põhjendas Preimann keskendumist esialgu Eestile. Ta lisas, et kogemusnõustajaid leidub üle maailma, seetõttu saab tulevikus teenust pakkuda ka globaalselt.