Kiire elustiiliga aiandushuvilised saavad tulevikus suure abimehe mitmefunktsionaase kasvuhoone näol

Greenball on üks kolmekümnest ettevõttest, mis pääses Eesti suurimal äriideede konkursil TOP 30 hulka ja see pakub innovaatilisi ja mitmefunktsionaalseid kergkasvuhooneid.

Greenballi meeskonna eesmärk on pakkuda aiandushuvilistele ja kiire elustiiliga inimestele kasvuhooneid, mis on väga lihtsalt püstitatavad ning ei vaja erilisi oskusi ega spetsiifilisi tööriistu paigaldamisel. Meie ideeks on välja arendada kupli kujuline kasvuhoone, mis on vaakumsoojustusega ja kastmis- ning tuulutussüsteemidega.

Idee luua Greenball kergkasvuhooned tuli kodustes tingimustes, sest üks tiimiliikmetest soovis kasvuhoonet, kuid hetkel kasutatavad kasvuhooned on aga üldiselt igavad kandilised ja nende ehitamine on suhteliselt närvesööv. Kasvuhooned vajavad püsivat ja kindlat kohta ning kastmine ja tuulutamine on tüütu ning võtab palju aega ning tihti isegi ununeb.

Tänaseks päevaks veel esimest toimivat prototüüpi ei ole. Meeskond on katsetanud mitmeid materjale ning konsulteerinud materjaliteadlaste ja kiletootmistehastega. "Vaakumi lisamise joaoks oleme ühendust võtnud Tehnikaülikooli professoritega, aga laboris katsetamine nõuab aega ja raha. Samuti oleme ühendust võtnud paljude Hiina tootjatega, kes oleksid valmis meile sobivate mõõtudega tooriku tegema, kuhu me siis erinevaid lisasi külge monteerima hakkaksime," ütleb Greenballi esindaja Kaspar Nagel.

Loe veel

"Arvan, et suurim saavutus on see, et oleme jõudnud Ajujahi TOP30 hulka ning tänu sellele oleme osalenud paljudel erinevatel koolitustel ning saanud uusi teadmisi kuidas ideest tooteni ja ärini jõuda," sõnab Nagel.

Meeskond kinnitab, et kige keerulisem vabade vahendite leidmine, mida väiksel start-up ettevõttel omakapitali näol ei ole. "Vahendite saamiseks peame osalema erinevatel konkursidel või kirjutama projekte, et saada vabu vahendeid näiteks EASilt."

Ajujahi saates hoiab Greenballi meeskond enam pöialt Targa energia tiimile, sest energia teema on tänapäeval väga aktuaalne. "Meie maavarad kaovad tohutu kiirusega, et saada energiat. Meie arust on super hea mõte nö taaskasutusenergia. Läbi juhtme tuleb elekter ning läbi „serveradiaatori“ tuleb soojusenergia, mis kaudselt säästaks meie metsi ja gaasivaru," ütleb Nagel.