Klassikaliste kinnisvarabüroode ja maaklerite teenus jääb ajale jalgu: elukoha otsingud välismaal muutuvad mugavamaks

MovePrep on ettevõte, mis pääses 30 õnneliku hulka, kes võitlevad Ajujahi kümnendal hooajal 60 000 eurose auhinnafondi eest. Move Prep-i eesmärk on aidata välismaale elama kolivatel inimestel leida asukohariigis kodu kiiresti ja odavalt, tekitades maksegarantiide ja kindlustusega usaldusväärse ja kiire turu.

Idee autorid tunnistavad, et mõte sündis isiklikust kogemusest. "Meil on väga isiklik kogemus uues riigis elukoha leidmise probleemiga. Nimelt on neli inimest meie tiimist seisnud täpselt selle probleemiga silmitsi, olles korduvalt kolinud eri riikidesse elama, kas õppima või tööle minnes," ütleb MovePrep-i üks eestvedajaid Ott Ilves ja lisab, et ühine lahendus sellele probleemile on jätkuvalt puudu ning meeskond soovib asukoht-asukoha haaval seda probleemi lahendada.

Ilvese sõnul on meeskond äsja jõudnud teenuse n.ö beta-versiooni avaldamise ja turule viimiseni. "Teenus sai alguse, kui püüdsime manuaalselt ja tooteta valideerida probleemi, leides 48 tunniga ligi 50 huvilist, kellel oli see probleem Eestisse kolimise protsessi juures. Leides kahele inimesele niimoodi ka kodu, leidsime et see probleem eksisteerib väljaspool meie tiimi ja sõpruskonda ning otsustasime arendamisega jätkata,"ütleb Ilves.

Tiimi eestvedaja sõnul on juhtimisoskuse õppimine ning kiire turule jõudmine keerulised, kuid meeskond neid oskuseid igapäevaselt paremaks lihvida.

"Impulss ning selle baasil tegevuskiiruse säilitamine on väga olulised ettevõtte alguse juures. Kui impulss kaob, on keeruline seda taasalustada. See küsimus jõuab tagasi juhtimisoskuse juurde, kus tuleb osata motiveerida kõiki tiimiliikmeid."

Aasta pärast soovib meeskond olla arendanud teenusele juurde kõige enam väärtust tekitavad osad ning automatiseerinud suure hulga teenuse protsessist. Samuti soovitakse võimalikult kiiresti liikuda rahvusvahelistele turgudele.

Ott Ilves on arvamusel, et klassikaliste kinnisvarabüroode ja maaklerite pakutud mudel on ajale jalgu jäämas ning MovePrep saab seda parandada. "Erinevate riikide turgudel on sarnase ideega lehekülgi olemas, kuid kõik on turule lähenemas natuke erineva nurga alt. Väike konkurents on alati teretulnud."

Ajujahis hoiab MovePrep pöialt MARKUSele. "Nende toode on tehnoloogiselt tugev ning nad on teinud lühikese aja jooksul väga kiireid arenduhüppeid tehnoloogias ning äriarenduses," ütleb Ilves.