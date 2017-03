Kodumaine unikaalsete vineervalamute arendaja valmistub astuma keraamiliste kraanikausside pakkujate kandadele

Ajujaht TOP30 hulka valiti sel aastal teiste hulgas bränd nimega Gneissform, mis kasutab töötlemata kujul looduslikku maakivi painutusvormina, et luua unikaalse kujuga vineervalamuid, olles seeläbi omanäoline ja tavapäratu alternatiiv enimpakutavatele valamutele, mis on keraamilised, kogukad, valged, sümmeetrilised, monotoonsed ehk nö. igaühe valamud.

Disainiajakirjades ja -portaalides domineerivad valged ja igavalt sümmeetrilised keraamilised valamud milledes puudub meeldejääv isikupära. Sellist laadi masstoodang mõjub Gneissformi eestvedajale Henri Viljarannale kui disainerile igavalt ega kõneta teda enam.

Seetõttu tekkis tal idee, et valamuturul võiks olla bränd, mille vormikeel on unikaalne, materjalikasutus mõjub elegantselt ja olemas on nišitootele vajalik narratiiv, mis algab selle toote puhul sobiliku kivi otsimisest.

Kust tekkis idee kasutada maakivi painutusvormina?

Henri istus 2015. aasta suvel Emajõe ääres ja mõtles kuidas painutada vineer selliselt, et tekiks unikaalne ja omanäoline kausjas vorm, mille saaks kujundada valamuks. "Olnud varasemalt teinud erinevaid painutatud vineerist objekte, teadsin täpselt kui keeruline, aeganõudev, väsitav ja ka kulukas on valmistada sobilik vorm vineeri painutamiseks, siis otsustasin, et painutatud vineervalamu peab valmima innovaatiliselt. Lähtusin jäärapäiselt, et vorm peab olema unikaalne, ökoloogiline ja selle valmistamine ei tohi stressi tekitada, pigem peab kogu protsess meeldima. Samuti oli oluline, et kogu valmistamise protsess ja tulem oleks niivõrd omanäoline, et seda saab nimetada nišitooteks.

Siis, seal Emajõe ääres istudes märkasin otse enda ees hulgaliselt maakive, ning „pirn” sähvatas – naturaalne maakivi oma unikaalse vormiga on just see, mida ma kasutan vineeri painutamiseks, et tekiks täiesti otseselt loodusest tuletatud kausjas objekt, mille saan kujundada valamuks," ütleb disainer ja lisab, et Gneissform vineervalamud on suunatud trendikale ja julgele disainihuvilisele, kes on samuti tüdinenud igavast vormikeelest ja monotoonsest masstoodangust.

Tänaseks on Gneissformil valminud täiesti toimiv prototüüp, mis on vastupidav ja sobitub ideaalselt vannitoa atmosfääri. Hetkel tegeleb Henri tootearendusega ja valmistab ette tootmiseks vajalikku stuudiot, et kevadel alustada tootmisega.

Parimate koostööpartneritena näeb Henri Viljarand kindlasti sisearhitekte ja -kujundajaid, kes oleksid nõus pakkuma oma kliendile keraamilise valamu kõrvale ka alternatiivse toote – maakivi faktuuriga vineervalamu.

Ajujahis hoiab disainer pöialt eelkõige ConcTex Tile. "Idee on huvitav, sest pakutakse läbi põneva materjali kombinatsiooni samuti alternatiivi masstoodangule. Tekstiilsed seinaplaadid - kõlab ju lahedalt," ütleb Gneissformi eestvedaja.