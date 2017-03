Kokkade elu muutub mugavamaks: idufirma töötab välja põlle, mis kaitseks kandjat soojuskiirguse eest

Põll on üks neist ettevõtetest, mis pääses juubelihooaja Ajujahis 30 parima hulka. Põlle meeskonna eesmärgiks on välja töötada põll, mis kaitseks kandjat soojuskiirguse eest. "Meie põlle oleks mugav igapäevaselt kasutada ja hooldada ning sellise lisafunktsiooni andmisega looksime teadlikumale kokkajale võimaluse hoida ja väärtustada oma tervist," sõnavad meeskonna liikmed.

Ühel meeskonna eestvedajatest hakkas see mõte arenema, kui ta reisil olles märkas kogukamat meest ühes kebabiputkas grilli taga higistamas. Tutvustades säärase põlle ideed teistele hakkaski pall veerema ja meeskond esitas oma idee ka Ajujahi konkursile. Samaaegselt asuti sobilike kangaste ja lahenduste otsingule ja testimisele.

Tänaseks päevaks on Põlle meeskond testitud erinevaid turul olevaid põllesid ja otsinud potsentsaalseid materjale (erinevad tekstiilid) ja nende kombinatsioone töötamaks välja soojuskiirguse eest enim kaitsvat põlle. Lisaks tegeletakse ka põlle kui toote disainiga ning selle funktsionaalsuse parandamisega.

Põll

"Meie jaoks on olnud suureks saavutuseks ideele saadud positiivne tagasiside erinevatelt konkurssidelt ja ettevõtjatelt. Samuti on suur saavutus olnud ka esimeste prototüüp katsetuste tegemine ja pidev õppimine, kuidas valida paremaid materjale ja meetodeid põlle tegemiseks," ütleb meeskond ja lisab, et siiski on olnud tunda ka esimest kitsaskohta, milleks on (finants)ressursside nappus, mis tekitab omakorda ka ettevõtte käivitamisraskusi.

Põll näeb oma koostööpartneritena kokkasid ja kokariideid vahendavaid ettevõtted.

Ajujahis hoiab meeskond pöialt Finisher.TV-le, sest tegemist geniaalse ideega lihtsas teostuses.