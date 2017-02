Kolmekümne parema seas olev MARKUS ja Ajujahi suurtoetaja Elisa alustasid koostööd

Sel hooajal Top30 sekka pääsenud MARKUS asus Elisa esinduses piloteerima uudset tehisintellektil põhinevat isikutuvastuse süsteemi, mis aitab tulevikus vältida inimlikke vigasid inimeste tuvastamisel ja ära hoida kelmuseid. MARKUSE ja Elisa koostöö on olnud aga juba pikem. Nimelt on Elisa olnud ühtlasi ka MARKUSE meeskonna mentoriks.

„Identiteedivargused, pettused, inimlikud vead identiteedi- ja vanusetuvastus — need on vaid mõned probleemidest, mis lähevad kogu maailmas ettevõtetele igal aastal maksma miljardeid, kuid mis oleksid intelligentsete lahenduste abil välditavad,“ andis MARKUSE tegevjuht Kristjan Jansons ülevaate põhjustest, miks uudne lahendus välja töötati. „MARKUS aitab need probleemid lahendada, kasutades intelligentseid näotuvastusalgoritme, mis võimaldavad ettevõtetel olla kindlad oma klientide identiteedis ja vanuses.“

Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomanni sõnul võib kiire arvutuse tulemusena eeldada, et Eestis kannatavad ettevõtted ja eraisikud varastatud dokumentidega tehtud toimingute tõttu aastas kahjumit ligikaudu 100 000 euro eest. „Kui sellele rahalisele kahjule lisada veel töö, aeg ja energia, mis kulub nende kaasuste lahendamiseks, saame täiesti arvestatava rahasumma, mida oleks võimalik ainuüksi telekomi valdkonnas hoopis mujale ehk uutesse lahendustesse investeerida,“ tõdes Ploomann.

Mailiis Ploomanni sõnul tehakse Elisa esindustes iga kuu kümneid tuhandeid tehinguid, mille käigus peab kindel olema, et lepingule allakirjutaja on ka päriselt see, kes ta väidab end olevat. „Kuigi meie klienditeenindajad annavad endast alati parima, et olla kindlad isiku õigsuses ja dokumentide kehtivuses, tuleb tunnistada, et inimsilm on teatud juhtudel ekslik ning füüsiliselt väsivat silmapaari, eriti päeva lõpuks, on kurjade kavatsustega inimestel võimalik juba lihtsamini petta,“ tõdes Mailiis Ploomann. „Kuna soovime Elisas, et meie konsultantide põhiline fookus oleks maksimaalselt heal klienditeenindusel, siis võtame suurima hea meelega tehisintellekti appi tegema isiku tuvastamise tööd meie eest.“

Kristjan Jansons kinnitaski, et nende eesmärgiks on aidata ettevõtetel ja teenindajatel tegeleda rohkem sisulise tööga nagu kliendisuhtlus. „Selleks automatiseerimine rutiinse töö nagu isikutuvastus ning seda on täna tänu suurele hulgale andmetele võimalik teha arvutitel täpsemini, kui seda suudab teha inimsilm,“ ütles Jansons.

Projekti MARKUS juhi sõnul on piloodi tegemine Elisas oluline samm edasi, millega saab üles leida ja parandada probleemid, mis tekivad väljaspool laboritingimusi. „Õigemini, kuna tegemist on iseõppiva süsteemiga, siis suures osas paranevad isikutuvastuse algoritmid piloodi käigus juba ise,“ täpsustas ta. „Täpsed isikutuvastuse algoritmid aitavad meid edasi ka teistes olulistes valdkondades, näiteks automaatne vanusetuvastus iseteeninduskassades, mille osas on meil käimas läbirääkimised jaekettidega, et süsteemi esimestes poodides katsetada.“

MARKUS tiimi kuuluvad tegevjuht Kristjan Jansons, Mart Raus, Lauri Tammeveski, Robert Roosalu ja Markus Lippus. Projekti mentoriks on Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann.

MARKUS põhineb SaaS (Software as a Service) lahendusel ning lahenduse tuumaks on masinõppe algoritmid. Süsteem tuvastab videopildist automaatselt inimese vanuse, kontrollib dokumendipildi vastavust inimese videopildiga ehk verifitseerib inimese identiteedi ning ühtlasi vaatab üle ka dokumendi kehtivuse.

Elisa on Põhjamaade juhtiv sideteenuste pakkuja, mille aktsiad on avalikult noteeritud NASDAQ OMX Helsingi börsi suurte ettevõtete nimekirjas. Elisa teenindab Põhjamaades ligikaudu kaht miljonit klienti. Eestis eelistatuim mobiilsideoperaator Elisa pakub oma klientidele laia valikut erinevaid mobiili- ja andmesideteenuseid. Vahendame läbi sidevõrkude inimestele elamusi ja parandame ettevõtete tootlikkust. Elisa keskendub eraklientidele ja ettevõtetele suunatud IKT- ja võrguteenuste arendamisele. Elisa ja juhtiv globaalne mobiilsideoperaator Vodafone on sõlminud laiaulatusliku koostöölepingu, mille kohaselt pakuvad ühisteenuseid 40 erinevas riigis. Elisa Eesti AS käive oli 2016. aastal 99,3 miljonit eurot.