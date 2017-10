Kuidas leida õige ärimudel?

Toimiva ärimudeli leidmiseks tuleb inimestega rääkida ja vaadata, mis mujal maailmas toimub. Seejärel tuleb paika panna õige strateegia ja gaasi anda, ütleb Taxify kaasasutaja Martin Villig.

Kui siseneda valge lehena mõnda valdkonda, on võimalik näha uusi võimalusi.

Toimiva strateegia korral tuleb julgelt edasi liikuda.

Suhelge teiste inimestega – see toob väärtuslikke ideid ja loob võrgustikku.

Kui inimene tunneb mõnda ärivaldkonda väga hästi, siis on see ühest küljest väga positiivne – ta teab, kuidas see peab käima. Teisalt võib liiga suur valdkonnateadlikkus aga kahjuks tulla, sest siis kiputakse liiga kramplikult vanadest asjadest kinni hoidma ja ei julgeta proovida uusi. Meie ei teadnud Taxifyga alustades taksondusest just palju – sisenesime ärisse, hakkasime katsetama ning tõtt-öelda oleme kolme aastaga jõudnud juba kolmanda strateegiani. Seega, kui minna valge lehena mõnda valdkonda, võib seal näha hoopis uusi asju ja võimalusi. Ning kui tundub, et strateegia töötab, tuleb ainult gaasi lisada. Kui aga ei tööta, siis tasub asi kiirelt ära lõpetada ja mujale vaadata.

Toimiva ärimudeli leidmiseks on kaks võimalust: rääkida inimestega või guugeldada, et näha, mis mujal maailmas toimib. Aasias ja Ameerikas on palju huvitavaid ärimudeleid, millest siin tõenäoliselt ei teatagi. Eesti väiksus seab küll teatavad piirangud, aga kindlasti on olemas huvitavaid ideid, mida tasuks proovida.

Ja muidugi toob uusi mõtteid rääkimine! Mina püüan iga nädal kolme kuni viie inimesega lõunal käia, et kuulata, millega teised tegelevad, neilt midagi õppida ning leida ideekilde, mida saaksin oma äris ära kasutada. Suhelge inimestega ning te leiate väärtuslikke kontakte ja ideid!

