Paljudel tekib äriidee, mis tundub peaaegu et geniaalne, kuid millest pärast mõnd kiiret arvutust ja esialgset uuringut tuleb paraku loobuda.

Enne kui panustate oma ideesse aega, raha ja tööd, veenduge selle elujõulisuses. Selleks et aru saada, kas teil ikka õnnestub ideed tõeliseks ärivõimaluseks muuta, peate läbima põhjaliku tõeotsingu.

Kas nõudlust on?

Selgitage välja,

kas teie äriideele on turul kohta,

kas selle toote või teenuse järele on tegelik vajadus ja

kas potentsiaalne klient on valmis selle eest maksma.

Paljud ettevõtjad leiavad, et just maksujõulised ja huvitatud kliendid määravad idee väärtuse. Kasutage nõudluse uurimiseks kõiki kättesaadavaid võimalusi: vestlusi sõprade ja tuttavate ringis, internetiküsitlusi, fookusgruppe, foorumeid ja konverentse.

Oluline on mõista, kas teie toode või teenus on potentsiaalsele kliendile taskukohane. Uurige, kas on konkurente, kes pakuvad sedasama, kuid väiksema hinnaga. Kui selliseid pakkujaid leidub, siis pöörduge heinakuhja juurde tagasi ja jätkake otsimist.

Kas idee toob kasumit?

Äri peab olema kasumlik. Kui teie toote või teenuse omahind on suurem hinnast, millega suudate seda müüa, siis vaevalt te võite oma äri edukaks nimetada. Arvutage välja oma idee ellurakendamise keskmine maksumus ja mõelge, milline võiks olla selle toote või teenuse ideaalne turuhind.

Ettevõtluskeskkond on karm ja sealne konkurents halastamatu. Isegi nende suhtes, kes on turule tulnud silmapaistvate rehkendustega. Te ju ei soovi maratoni stardis olla teistest jooksjatest viie kilomeetri võrra maas! Alustades oma äri juba toimival turul, kasutage täpselt sellist lähenemisviisi.

Kas ideed saab arendada?

Hea äriidee sisaldab endas kasvuvõimalust. Juba päris ettevõtlustegevuse alguses vajate plaani, kuidas äri arendada ja laiendada, või siis peab teil olema vähemalt ettekujutus selle edasisest suunast. Teie kõrvale siginevad kiiresti konkurendid ning loodus- ja majandusseaduste kohaselt jääb ellu see, kes areneb.

Kas teie äriidees on midagi ainulaadset?

Koopia jääb koopiaks. Äriideel, mis ei erine mitte millegi poolest juba turul olevate konkurentide pakkumisest, on väga raske ellu jääda. Seepärast leidke üles oma toote või teenuse unikaalsed aspektid.

Kui te ei suuda neid leida, pöörake tähelepanu konkurentidele. Milles seisnevad nende nõrkused? Kuidas saaksite seda, mida nad juba pakuvad, paremaks teha? Kui te selle võimaluse avastate, siis olete leidnud oma äri kullaaugu.

Kas te ise usute oma ideesse?

Äri alustamise ja alalhoidmise tee ei ole roosiline: isegi edu korral tuleb teil arvestada vaeva, väljakutsete ning raskete hetkedega. Ilma ettekujutuse, tahtejõu ja tõelise usuta oma ideesse on see teekond eriti raske. Isegi pärast kõiki arvestusi ja uuringuid peate mõtlema, kas te ikka ...

... tahate iga päev elada koos oma ideega ning

usute sellesse niivõrd, et suudate ka teisi uskuma panna.

Kui teie veendumus ei ole päris kindel, siis unustage sentimentaalsus ja liikuge edasi. On saabunud aeg hakata taas heinakuhjas kaevama, et leida oma nõel.

Kuidas alustada?

