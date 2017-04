Mart Maasik: kuus soovitust alustavale ettevõtjale

Esimesest Ajujahist on möödas kümme aastat. Kui alustasime, oli tegu ideekonkursiga. Aastate jooksul on Ajujahist saanud Eesti suurim äriideede konkurss, kus osalejate käekäiku analüüsides olen välja sõelunud kuus lihtsat põhimõtet, mida järgides alustava ettevõtja edu tõenäosus kasvab.

Loobu kõhklusest

Esimestel Ajujahi aastatel tundsid inimesed sageli hirmu, et keegi võib ettevõtluskonkursil avaldatud idee ära näpata. Kuigi praeguseks on alustava ettevõtja mõtteviis Eestis küpsem, on äriidee varastamise hirmu tõttu omajagu tegevuse alustamisi edasi lükatud. Pea meeles, et heast mõttest on vähe kasu: ideede unikaalsus on enamasti teisejärguline. Tegelik väärtus luuakse idee elluviimisel, keskendu sellele.

Ole valmis raskusteks

Vahel kipub potentsiaalne ettevõtja ütlema, et ta ootab alustamiseks perfektset aega. Tegelikult ei saabu seda täiuslikku hetke kunagi: iga suurem muutus ja uus algus on vastuoluline, tundmatu ning ebamugav.

Tee koostööd ja ole paindlik

Iga ettevõtja ja tema tiim peavad läbima edu otsingutel oma teekonna, mis viib visiooni teostumiseni. Enamasti toovad õnnestumise erakordne meeskonnatöö ning tark tasakaalu hoidmine järjepidevuse ja kursimuutuse valikute vahel.

Püüdle oma valdkonna tippu

Tänu tehnoloogia arengule ja globaalsele avatusele on praegu oma äri alustada soodsam kui kunagi varem. Teisalt muutub idee elluviimine aina keerulisemaks. Särava idee keskpärasel teostusel pole palju lootust, sest klient ootab kogemust, mis oleks võrreldav maailma parimatega.

Õpi katsetades

Ettevõtjana peaksid meeles pidama, et koos katsetuste arvuga kasvab edu tõenäosus. Õppimiskõver on palju järsem, kui teed teoreetilise arvutuse või äriplaani kirjutamise asemel praktilisi katsetusi, sobitad lahendust kliendi järgi ja kogud päris kogemusi. Katsetada on võimalik väikeste ja üpris turvaliste sammudega, mis kõik aitavad sul teoks teha oma suurt visiooni.

Hakka kohe liikuma

Pidevalt tegutsedes leiad varem või hiljem õige teeotsa. Isegi kui esimene rännak ei vii soovitud lõpp-punkti, jääb alles hinnaline kogemus. Iga läbikukkumine suurendab tõenäosust, et järgmine algatus on edukas.

Näiteks kümnest alustanud tehnoloogiavaldkonna idufirmast jääb ellu ainult üks kuni kaks. Kui aga kogemusest õppida ja olla järjekindel, jõuab ettevõtja varem või hiljem eduni. Selline õnnestumine korvab kõik teel kohatud raskused.