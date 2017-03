Metsur muudab metsade mõõtmise kergemaks: tulevikus saavad metsahindajad teha oma tööd nelja seadme asemel ühega

Foto: Ajujaht

Ajujaht TOP30 hulka valiti sel aastal teiste hulgas ka Metsur. Tegemist on lahendusega, mille eesmärk on muuta metsahindajate elu mugavamaks. See hõlbustab teha erinevaid metsa inveteerimiseks vajalikke mõõtmisi, aitab neid hallata ja salvestada. "Kasutades meie lahendusi saab vähendada metsas kaasaskantavate seadmete arvu neljalt ühele," ütleb meeskond.