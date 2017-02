Startup'il on alati vähe aega ja seetõttu tuleb õppida väga kiiresti. Startup'i abistavaid artikleid ja blogisid on internetis meeletult – kuidas teha seda ja teist. Enamikul juhtudel satud aga lugema infot kas liiga hilja, kui sellest enam abi ei ole, või liiga vara ja olukorra aktuaalsuse puudumise tõttu ei jää informatsioon meelde.

Kui õnneliku juhuse tõttu oled suuteline probleemi formuleerima, leiad kindlasti ka vastuse. Küsimus on tihti selles, kuidas probleemi ära tunda. Vahel on tunne, et läheb päris hästi, aga tegelikult on juba tükk aega kiiva kiskunud. Teinekord on jälle hoopis vastupidi.

Üks võimalus on alustada startup'i teekonda raamatute lugemisega. Startup'idele suunatud raamatuid on palju, kuid enamik tuntud teoseid on väga head käsiraamatud. Lihtsad, eluliste näidetega ja katavad tavaliselt laia skaalat ettevõtlusvaldkondi. Lugemine võib osutuda parimaks aja kokkuhoiu meetmeks.

Mida lugeda?

Lean-meetodi rakendamine on startup’ile möödapääsmatu ja seetõttu tuleks läbi lugeda Eric Ries’i „The Lean Startup“.

Vähem kuulus, aga äärmiselt oluline on raamat „The Mom Test“, mille on kirjutanud Rob Fitzpatrick. See raamat on toote/teenuse disaini alus ehk kuidas rääkida kliendiga adekvaatse info saamiseks. Esmapilgul võib raamat tunduda liiga lihtsana, kuid ei tasu lasta ennast sellest tundest petta. Pärast esimesi intervjuusid tulevaste klientidega tekib kindlasti tahtmine raamatut jälle sirvida.

Kasulik lugemine on ka „Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days", mis aitab mitmel juhul. Näiteks kui mõni probleem tundub liiga suur või probleemi lahendamine on hakanud rõõmu pakkuma.

Head lugemist!