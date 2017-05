Miks teevad suurettevõtted ja start-up'id nii vähe koostööd?

Konverentsist Latitude59 on möödas kaks päeva ja üks on kindel: partnerluses näevad kasu kõik osapooled. Alustavatele ettevõtetele on koostöös korporatsioonidega hindamatuks väärtuseks nende olemasolev laiaulatuslik kliendibaas ja suurettevõttele ajaline võit juba katsetatud teenuse kasutusele võtmises.

Kuulda oli ka negatiivset poolt. Start-up'id rääkisid, et koostöö suurkorporatsioonidega on tore, aga lepingud võtavad nii kaua aega, et nad kurnatakse ära. Suurettevõtted jälle kinnitasid, et turul ideedest puudust ei ole, kuid kogemus ütleb, et start-up'idega koos teenusega turule jõudmine võtab liiga palju aega.

Põnev paradoks: mõlemad koostööpartnerid arvavad, et vastaspool on liiga aeglane ja koostööle antakse harva võimalus. Suurte partnerluse kogemustega ettevõtted siiski nii ei arva.

Universaalseid partnerluse kogemusi ei ole. Lepinguteni jõudmine võib aega võtta paar nädalat, aga ka paar-kolm aastat. Rolli mängib hoopis ajastus, kas pakutava lahenduse järele on sel hetkel nõudlus. Kui „päris valule“ on leitud rohi, ei ole vaja karta, et leping tulemata jääb.

Kõigil on vähe aega

Koostööaluseks on usaldus, mistõttu hakatakse hindama tiimi, kas ollakse võimelised ka lubadust kohale toimetama. Probleem on hoopis ajalistes ressurssides. Tihti arvatakse, et start-up'idel on ressursse vähe ja neil on kiire. Aga ka korporatsioonil on ajalisi ressursse vähe. Töötajate vastutusväljad on väga mitmekülgsed ning rahalised eesmärgid ambitsioonikad, mis muudavad töötajad ettevaatlikuks. Iga projekt võtab aega ja seetõttu jääb mõni teine lahendus ukse taha. Kui teenusel on kõik eeldused täidetud, saab lepingu sõlmimise kriteeriumiks tiimi võimekus. Tihti on idufirma kuvandiks, et töötajad tegutsevad startupis palgatöö kõrvalt või panustavad paljudesse ettevõtmistesse samaaegselt. Selline vaade hirmutab suurettevõtteid.

Ausus kui partnerluse alus

Kõik need põhjused on väga lihtsad ja kõigile arusaadavad. Probleemid tekivad sellest, et teineteisele ei räägita päris põhjustest ning selle asemel, et ausalt olukorda kirjeldada, venitatakse vastustega. Korporatsioonidel on tavaliselt suur ja tugev võrgustik, mis võib aidata katta alustavate ettevõtete puudujääke. Näiteks kui tugeval tehnoloogia start-up'il on puudu tarkvara arenduse meeskond, võib selle leida korporatsiooni koostööpartnerite hulgast ja koostöös luua väga tugeva teenuse. On ka olukordi, kus suure kliendibaasiga korporatsioon aitab leida tootele hoopis teisi turusegmente, mis võimaldab suuremat müüki.

Maailm on praegu põnev ja kõigil osapooltel on innovatsiooni elluviimiseks erinevad võimalused. Partnerlus on uus normaalsus ning koostöö on lihtsalt üks hea tööriist kiiremini ja efektiivsemalt tulemuste saavutamiseks.