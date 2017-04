Prizza ehk proteiinipitsa murrab stereotüüpe: ka külmutatud pitsa võib olla maitsev, kvaliteetne ja tervislik

Ajujahi juubelihooaja Top 30 hulka pääses teiste seas ka Prizza ehk proteiinipitsa, mis on tervislik gluteenivaba külmutatud pitsa, kus on rohkelt valku ning vähem kaloreid, rasva ja süsivesikuid. Prizza on mõeldud kiire elustiiliga inimesele, kes soovib süüa maitsvaid sööke, kuid hoolib ka toidu kvaliteedist ja oma tervisest.

Idee teha proteiinipitsa tekkis ühel mõtte eestvedajatest, kui ta vaatas filmi ja peale pitsa söömist tekkis halb enesetunne, sest liigne rasvasus tekitas kõhus täispuhutud ja ebameeldiva tunde. Lisaks sellele ei saanud idee autor enam filmi nautida, sest mõttes oli kohustus minna järgneval päeval trenni. "Tahtsin, et oleks võimalik maitsvat kiirtoitu nautida, ilma et peaks muretsema tervise pärast. Mõni päev hiljem hakkasin uurima, mis koostisaineid oleks võimalik kasutada ja ideest sündis Prizza," ütleb Prizza üks loojatest.

Tänaseks päevaks on meeskonnal olemas toimiv Prizza prototüüp, mis vastab kõikidele ootustele. Sellel on hõrgutav traditsioonilise pitsa maitse ning tegemist on tervisliku toiduga.

Meeskonad peab oma suurimaks saavituseks iseseisvalt väljatöötatud retsepti ning Ajujahi top30 sekka pääsemise. Läbi mitmete testide ning koostöös toiduainetehnoloogidega ja kokkadega on meeskond kindel, et nende kontseptsioon tervislikumast pitsast on võimalik.

Ideeautorite sõnul maitses esimene Prizza nagu saepuru ja ning suurim väljakutse ongi olnud retsepti muutmine, testimine, muutmine, testimine, kuid õnneks on mitmekuise vaeva tulemus retsept tervislikule ja maitsvale pitsale, seega pikk protsess tasus end ära.

Kaheliikmeline Prizza meeskond töötab selle nimel, et aasta pärast oleks Prizzal olemas kindel sortiment, mida leiab igast suuremast toidupoest. "Inimestele maitseb pitsa ning kui kuuldakse, et nüüd on pitsa ka tervislik, oleme kindlad, et Prizza lööb laineid."

Suurim koostöövõimalus meeskonnaliikmete sõnul spordiklubidega, terviseblogijatega ning terviseametiga, sest kõik seisavad sama eesmärgi eest, mis ka Prizza loojad: "Me tahame, et inimesed ei peaks tervise pärast muretsema ning saaksid maitsvat toitu muretult nautida."

Prizza loojad hoiavad Ajujahis pöialt eelkõige Codyle, sest neil on väga sümpaatne meeskond ning huvitav idee, mis liigub areneva infotehnoloogilise maailmaga käsikäes.