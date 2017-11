Probleem: idufirmad ei sõlmi osanike lepingut!

Triniti advokaadibüroo alustas koostööd Ajujahiga. Nii saavad Ajujahi tiimid võimaluse valida mentoreid kogenud õigusekspertide hulgast. Ühtlasi korraldab Triniti advokaadibüroo meeskondadele lühikoolitusi, kus käiakse läbi idufirmadele hädavajalikud teemad.

Triniti partner Ergo Blumfeldti sõnul on õigusvaldkonna ettevõtetel võimalus töötada alustavate ettevõtete teadlikkuse tõstmise nimel. “Oma äriga alustavad ettevõtjad peaksid teadvustama, mida võib kaotada juhul, kui olulised lepingud on sõlmimata või dokumentides valitseb õiguslik ebaselgus. Selles osas on teinud head tööd Startup Estonia ning valmistanud ette hulga idufirmadele vajalike dokumentide põhju. Samas peaksid ettevõtjad oskama neid dokumente ka kasutada ning lepinguid tuleb siiski kohandada vastavalt konkreetse ettevõtte ja ärivaldkonna vajadustele,” selgitas ta.

Alustuseks rõhutas Blumfeldt asutajate lepingu tähtsust. “Kui meie uksest astub sisse iduettevõtte esindaja, siis enam kui pooltel juhtudel räägitakse sellest, et korrektne osanikevaheline leping jäi sõlmimata. Tagantjärele lähevad sellised olukorrad asutajatele väga kalliks maksma. Keegi võib jalutada minema intellektuaalse omandiga, keegi võib hakata nõudma põhjendamatult suurt osalust ja nii edasi. Meie liitusime Ajujahiga selleks, et Ajujahi tiimidel niisuguseid rumalaid olukordi ei tekiks,” selgitas Blumfeldt.

Triniti on ettevõtete õigusnõustamisele keskenduv advokaadibüroo, mis tegutseb kõikides Baltimaades. Trinitil on pikaaegsed koostöösuhted rohkem kui 150 advokaadibürooga, mis võimaldab lahendada klientide probleeme enamikus maailma finants- ja ärikeskustes.