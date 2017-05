Prognoos: Ajujahi esikolmikusse jõuavad TempID, Fanvestory ja Callmidwife.com

SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ärisegmendi juht Edward Rebane analüüsis Ajujahi esiseitsmiku meeskondi ja prognoosib, kes võiksid pääseda kolme parema hulka.

Alustava ettevõtte juures on kõige olulisem meeskond – see on jõud, kes loob ideest või mõttest midagi konkreetset. Edukas meeskond koosneb erinevatest isikutüüpidest ja erineva erialase kogemusega inimestest.

Finantseerimisprojekte analüüsides kontrollib pank omaniku tausta, tema kogemusi tegevusvaldkonnas ja järgmiseks rahateenimisvõimet ehk kui palju rahavoogu antud ärimudel on suuteline genereerima. Rahavoog tuleb ennekõike klientidelt, mis tähendab, et kliendid peavad olema valmis toote eest maksma. Vastavalt eeltoodule ennustan, et Ajujahi esikolmikusse jõuavad Callmidwife.com, Fanvestory ja TempID.

Callmidwife.com-i tõstaksin esile kompetentse meeskonna tõttu. Nad on juba tõestanud, et suudavad pakutava teenusega raha teenida, sest on teenindanud 14 000 klienti. Kuna ettevõtte tegevjuht Liina Normet on ämmaemandana selle valdkonna spetsialist, siis kogemus annab neile kindlasti eelise. Samuti jäi silma tema kirg esinemisel. On näha, et ta usub oma idee edusse täielikult. Ettevõte on jäänud silma ka sellega, et otsib mitmesuguseid võimalusi enda äri teistele tutvustamiseks erinevate koostööpartnerite kui ka tiheda meediaga suhtlemise kaudu. Ettevõte on saanud Venemaalt vajalikud sidemed ja partnerid koostöö alustamiseks.

TempID puhul tooksin välja suurepärase tegevusvaldkonna valiku. Tervishoid on sektor, kuhu tasub panustada, seda eriti rahvastiku vananemise kontekstis. Nende idee on paljuski edasiarendatav ja laiendatav ning annab võimalusi lisada tootele mitmeid uusi funktsionaalsusi. Ka siin on tegu kogenud ja kompetentse meeskonnaga.

Fanvestory puhul meeldib mulle esmajärgus idee. Arvan, et on olemas suur kogukond, kes oleks valmis oma lemmikartistidesse investeerima või nende loo kirjutamise protsessi toetama. Selle abil saab aidata kaasa uute staaride edulugudele, mis võimaldab investoritel raha teenida. Idee taga on ennast tõestanud muusikutest ja muusikaekspertidest koosnev meeskond.