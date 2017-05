Sami Seppänen: Ajujahi finaali jõudsid tegijad, mitte unistajad

Ajujahi finaali jõudnud kolme tiimi iseloomustab võistluse žürii liige ja Elisa juht Sami Seppänen kui tegijaid, kes pole unistajad, vaid on suutelised äriideid ka realiseerima.

„Ajujahi finaali jõudnud tiimides – TempID, Finisher.TV ja Callmidwife.com – on olemas väga tugev usk ja teadmine, et nad on õige asja juures ja perspektiivikat äri edendamas,“ avaldas arvamust Elisa juht Sami Seppänen.

Äriidee välja töötamisel on Elisa juhi sõnul alati eluliselt oluline, et olemas on reaalne ja arusaadav kliendi vajadus toote või teenuse järele. „See tähendab, et on kliendid, kelle eraelu ja/või tööprotsesse aitab toode või teenus positiivses suunas muuta. Klišeed kasutades – vaja on potentsiaali luua kliendile lisandväärtust,“ rääkis Seppänen. „Uute ideede välja töötamisel võib vägagi lihtsalt juhtuda, et võid armuda oma ideesse ja see pimestab sind ja sa ei näe, et sellel pole reaalelus potentsiaali,“ peegeldas ta võimalikke ohte start-up-firmade turule toomisel.

Sami jagab finalistidele rohkelt kiidusõnu, sest kõik tiimid on tugevad ja heade tuumikoskustega. „Edasise arengu osas näen, et on vaid aja küsimus, millal tuleb kaasata lisaoskuseid olgu see siis näiteks müügi, turunduse, logistika või juriidiliste teadmiste osas. Tänases etapis ongi olulisim üles leida pudelikaelad. Välja toodud tooted on vajalikud ja edasine äri laiendamine ja kasvatamine tähendabki pudelikaelte likvideerimist. Siinkohal on lahendusteks tiimi kasvatamine või partneri leidmine, kes suudab meeskonda vajalikus kohas edasi aidata,“ jagas Sami Seppänen tiimidele soovitusi edasiseks arenguks.

Ajujahi finaali jõudnud tiimid on Elisa juhi hinnangul kõik vähem või rohkem testinud kliendi vajadust ning ideedel on äriline perspektiiv olemas. „Küll on mõned äriideed konkursi käigus muutunud ja pole realiseerunud päris see, millega alguses välja tuldi,“ tõdes Sami Seppänen. Samas ongi keskkonna muutuvate vajadustega adapteerumise võimekus nii suurte kui ka väikeste ettevõtete üks õnnestumise põhitalasid.

Sami Seppänen ennustab finaalis võitu võistkonnale TempID, kes lõid nutikleepeka, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri andmed ja kuvab neid mobiilirakenduses. „Minule kui insenerile ja pragmaatikule meeldib TempID idee kõige rohkem. Nende äriidee on tehnoloogiapõhine, kuid samal ajal lihtne. Tiimi poolt lahendatav probleem on eluline, mitte küll vajalik igapäevaselt, kuid seda pole võimalik ka vältida,“ põhjendas Sami Seppänen poolehoidu TempID ärilahendusele. „Mina tahaks küll esimesi haigestumise sümptomeid tunnetades näha oma telefonist, kuidas palavikuga tegelikult on. Kui ka minu perearst näeks online'is, kuidas palavik areneb, saaks ta jooksvalt anda juhiseid, kuidas haigestumise süvenemist vältida ja töövõimet säilitada.“

Sami tõi välja, et pikemas perspektiivis ja väga suurena võimalusena näebki ta, et TempID äriideed saab eraldi liinina edasi arendada inimeste temperatuuri “logi“ tõlgendamisel haiguste ennetamiseks ja/või raviks. „Heade koostööpartneritega võib tekkida väärtusallikas, mida on raske kopeerida, aga hea võimalus skaleerida äritegevus rahvusvaheliseks,“ kinnitas Seppänen.