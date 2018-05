SEB ennustab: Ajujahi võidab FoodDocs

“Pangana vaatame igal aastal läbi sadu alustavate ettevõtete taotlusi. Oleme enda jaoks mõtestanud, millised on need omadused, mis aitavad äris edu tuua. Seega me niivõrd ei ennusta, kes võiks võita Ajujahi saate, vaid ka, kes võiks reaalselt oma äris edukaks saada ning seda edu ka hoida,” ütleb SEB keskmiste ja väikeettevõtete segmendijuht Edward Rebane.

SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk kommenteerib: “Avasime aasta tagasi SEB Tornimäe peakontoris Innovatsioonikeskuse, et jagada Eesti ettevõtjatele maailmatasemel nõuandeid, kuidas konkurentidest kordades kiiremini ja tõhusamalt kasvada. Esimese aasta jooksul on ettevõtjad külastanud Innovatsioonikeskust üle 3000 korra ning vaadanud meie loenguid Facebookist üle 250 000 korra.”

Siim Lepisk, SEB Innovatsioonijuht SEB

Järgnevalt toome mõned põhimõtted, mida tasub järgida nii alustavate ettevõtete kui ka toimivate äride uute kasvuvaldkondade rahastamisel.

Meeskond

Kui ettevõte pöördub panga poole laenu küsimuseks, siis esimene asi, mida me vaatame, on omanikud. Milline on nende eelnev kogemus, kas nad on ausad, töökad ja teotahet täis. Meeskond peab olema ka üksteist täiendav ehk seal peab olema nii häid ja aktiivseid müügiinimesi, tugeva tehnilise taustaga töötajaid kui ka kindlameelseid juhte, kes näevad riske ja võimalusi, hoides kulud kontrolli all.

Valdkonnakogemus meeskonnas

Meeskonna arusaam valdkonna probleemidest, mida nad lahendada püüavad, on pikka aega üks olulisemaid edutegureid. Tihtipeale lahendavad start-up'id “probleeme”, mille on keegi teine juba ammu palju paremini ära lahendanud. Selleks, et praegu ja pikas perspektiivis teistest püsivalt edukam olla, peaks keskenduma probleemidele, mida saaks tehnoloogia abil praegusest kümme korda paremini, odavamalt või kiiremini lahendada.

Ambitsioon

Eesti turg pole ühegi start-up'i jaoks arvestatav turg ning on pigem testkeskkond oma toote soodsaks katsetamiseks klientidega. Kuivõrd uudsete ideede õnnestumise tõenäosus on ligikaudu 2%, siis innovaatiliste äride rahastamisel tasub panustada ainult meeskondadele, kellel on vähemalt kümnekordne kasvuambitsioon võrreldes lähimate konkurentidega.

Töökus ja visadus

Igaühel meist jagub häid ideid, kuid palju väärtuslikum kunst on püsivalt oma plaanide elluviimine. Kõrge ambitsiooni realiseerimine eeldab pidevalt head sooritusvõimet – nagu sportlastel, kelle tulemused peavad aina paranema. Ka Ajujahi konkursil võime märgata, et järgmisse vooru või võitjate hulka leiavad tee need, kes suudavad igal nädalal olla eelmisest nädalast oluliselt tulemuslikumad.

Maksvad kliendid

Ainuüksi töökusest pole kasu, kui puuduvad maksvad kliendid. Kasuks tuleb ka kontaktibaas sihtklientide hulgas, kellega rääkida probleemidest ja võimalikest lahendustest ning kellega teha esimesed rahalised tehingud. Edukas ettevõtja suudab leida välisturgudelt esimesed maksvad kliendid juba toote prototüübi faasis või isegi enne seda.

Skaleeritavus

Kui ettevõtja on veendunud, et tal on maailmas piisavalt suur hulk maksvaid kliente, on aeg idee skaleerimiseks. Ärimudeli skaleerimise peale tuleb aga mõelda juba selle loomisel – kuidas luua ettevõte, mis on suuteline aasta-aastalt kasvama mitte protsentides, vaid kordades, ilma et sinna peaks äri kasvamisega sarnases proportsioonis lisainvesteeringuid tegema. Tõhus ärimudel baseerub unikaalsel tehnoloogial ning võimaldab kiiret kasvu globaalses kliendisegmendis.

Mitmed meeskonnad on Ajujahis näidanud, et lähtuvad ülaltoodud põhimõtetest. Meie hinnangul kujunevad sel aastal Ajujahi finalistideks UpSteam ja FoodDocs.

Edward Rebane, SEB Keskmiste ja Väikeettevõtete Segmendijuht SEB

Kuigi UpSteam pakub mugavat ja keskkonnasõbralikku tehnoloogiat autopesuks, on FoodDocsi äri tehnoloogiliselt lihtsamini üle maailma skaleeritav. Tehnoloogiliselt tugevaid ettevõtteid on palju, kuid edu määrab üksnes elluviimise võimekus. Seega, kui FoodDocs suudab finaalsaates näidata ette olulist visadust võrreldes eelmise saatega, on neil olemas head eeldused võitmaks 2018. aasta Ajujahti.

Kui soovite näha, mida arvavad teised kogenud Eesti ettevõtjad äri alustamisest, külastage eAkadeemia veebilehte või Innovatsioonikeskuse sündmusi, mille kalendri leiate siit.