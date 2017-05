SEB ennustus: Ajujahi võidab Callmidwife.com

SEB Innovatsioonijuht Siim Lepisk ning väike ning keskmiste ettevõtete segmendijuht Edward Rebane ennustavad oma kogemuse baasilt, et ettevõtluskonkursi Ajujaht võidab meeskond Callmidwife.com

“Oleme aastate jooksul Edwardiga läbi vaadanud sadade alustavate ettevõtete rahastustaotlusi ning jälginud edukamate käekäike. Järgnevalt toome kuus peamist põhjust, mis eristab pikaajaliselt jätkusuutlikud meeskonnad nendest, kes lühikest aega oma ideega särada suudavad“ ütleb SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk. “Tegelikult on nii traditsiooniliste ettevõtete ja startup-ide edutegurid küllaltki sarnased. Tehnoloogiapõhistel ettevõtetel on lihtsalt teatud eelised ja võimalused, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata” lisab SEB segmendijuht Edward Rebane.

SEB segmendijuht Edward Rebane Foto: SEB

Valdkonnakogemus meeskonnas

Meeskonna arusaam valdkonna probleemidest, mida nad lahendada püüavad, on pikaajaliselt üks olulisemaid edutegureid. Tihtipeale lahendavad startupid “probleeme”, mida on keegi teine juba ammu palju paremini ära lahendanud. Selle asemel peaks keskenduma probleemidele, mida saaks tõesti tehnoloogia alusel praegusest 10 korda paremini lahendada. Callmidwife.com asutaja ja juht Liina Normet on ämmaemanda hariduse ja aastatepikkuse kogemusega ning ehitas tehnoloogilise lahenduse, et lihtsustada tema enda töö käigus tekkinud probleeme.

Maksvad kliendid

Ainuüksi valdkonnakogemusest pole kasu, kui puuduvad maksvad kliendid. Küll aga on kasu kontaktibaasist kliendisegmendis, kellega rääkida probleemidest ja võimalikest lahendustest ning kellega teha esimesed rahalised tehingud. Kui ettevõtja endine kolleeg ei ole valmis maksma toote eest, mida tema ettevõttele arendab, pole lahendatav probleem tõenäoliselt piisavalt suur, et kliendid vaevuksid olemasolevaid protsesse pikas perspektiivis muutma. Callmidwife on tänaseks saanud üle 10 000 maksva kliendi ning see tõestab, et nad reaalselt pakuvad oma klientidele väärtust.

Stabiilne rahavoog

Tehnoloogiaettevõtte väärtuspakkumise tuumaks peaks olema suutelisus luua uudseid jätkusuutlikke ärimudeleid. Callmidwife on toonud turule paketid ettevõtetele - see võimaldab kasvatada stabiilset rahavoogu, mis on investorite puhul üheks väärtuslikumaks omaduseks ettevõtte puhul. Stabiilne rahavoog suurettevõtetelt tõstab oluliselt tõenäosust, et ettevõte suudab ka investeeritud raha mitmekordselt tagasi teenida.

Müük välisturgudel

Eesti turg pole ühegi startup-i jaoks arvestatav turg ning on pigem testkeskkond oma toote soodsaks katsetamiseks klientidega. Esimesel võimalusel tuleb veenduda, et ettevõtja on võimeline ka välisturgudelt maksvaid kliente saama. Callmidwife on oma esimesed maksvad väliskliendid leidnud Venemaalt.

Skaleeruv teenus

Startup-i loomise mõte peaks olema luua äri, mis on suuteline aasta-aastalt kasvama mitte protsentides, vaid kordades, ilma et sinna peaks äri kasvamisega sarnases proportsioonis lisatööjõudu palkama. Callmidwife on oma lahenduse tuumaks loonud targad algoritmid, mis suudavad inimeste eest klientide levinuimaid küsimusi vastata.

Täisajaga pühendumine äri laienemisele

Kui kõik teised eeldused on täidetud, siis edu elluviimiseks on vaja ka halastamatut pühendumist oma ettevõttele. Kõik ettevõtte asutajad peaksid arvestama iganädalaselt vähemalt 20h ajalise panusega ettevõtte arendamiseks, realistlikult kasvab ettevõte kiiresti, kui juhid panustavad 40-60h nädalas. Callmidwife on palganud mitmeid täistöökohaga inimesi ning suutnud klientide rahavoo arvelt ka nende arvu viimasel ajal mitmekordistada.

Seega on Callmidwife mitte ainult väärt Ajujahi võitja tiitlit, vaid mitmel põhjusel heaks näiteks igale alustavale ettevõttele.