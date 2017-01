SEB rajab ettevõtetele innovatsioonikeskuse

Erakogu

SEB rajab panga Tallinnas asuvasse peamajja innovatsioonikeskuse, kus ettevõtted saavad katsetada uusi kasvumudeleid, mis aitavad neil konkurentidest kiiremini kasvada. Innovatsioonikeskuse eesmärgiks on tuua start-up’ide maailmas tõestanud meetodid traditsioonilistesse ettevõtetesse, et viia uuendusi ellu kordades kiiremini, kui see hetkel toimub. SEB peamajja loodava innovatsioonikeskuse idee on tuua kokku ettevõtted, kes soovivad enda arenguteel sammu edasi astuda ja erinevaid lahendusi katsetades selleks parima tee leida.