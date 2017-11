Selgusid Ajujahi kolmkümmend paremat ideed

Ajujahi žürii valis nädalavahetusel saja parima äriidee seast konkursi järgmisesse vooru kolmteist edasipääsejat Tartumaalt, üheksa Tallinnast ja viis Harjumaalt. Jõgevamaalt, Läänemaalt ja Pärnumaalt pääses igast maakonnast edasi üks idee.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on konkursile esitatud ideede tase muutunud aasta-aastalt aina paremaks. „Järgmisesse vooru pääsenud ideed on küpsed ja paljud neist juba kasutusvalmis tooted ning teenused,“ lausus Ivask. „Hea meel selle üle, et mitmed möödunud aastal osalenud meeskonnad otsustasid oma ideega osaleda ka sel aastal ning mitu neist pääses kolmekümne parema sekka. Esile saab tuua ka seda, et konkursil osales mitu ideed, mis panustavad e-riigi arengusse – Mullaproovi äpp teeb põllumeestel mullaproovide raportite esitamise lihtsamaks ja FoodDocs on tulevikus toidutöötlejatele enesekontrolliplaani koostamisel asendamatuks abiliseks,” lisas ta.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik avaldas head meelt sotsiaalse ettevõtluse kategooria ideede kõrge taseme üle. „Kõik ideed lahendasid reaalseid ja elulisi probleeme. Ajujahi arenguprogrammi pääses neli sotsiaalse ettevõtluse ideed – CareMate, HopeHolders, Makerlabi inseneeriakomplektid ja Triumf Gamification, mis kõik keskenduvad erinevatele ühiskondlikele probleemidele ja sihtgruppidele,” rääkis Maasik. CareMate viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, HopeHolders on veebikeskkond, kus on võimalik suhelda inimestega, kes on elus sarnaseid olukordi läbi elanud, Makerlabi inseneeriakomplektid arendavad koolinoorte praktilisi oskusi kasutusvalmis ehituskomplektide abil ja Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed saavad kehastuda superkangelasteks.

Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann rääkis, et žürii pidas idee kõrval oluliseks ka meeskonda selle taga. “Idee võib ajas muutuda, kuid jätkusuutlikkuse tagab toimiv meeskond. Elisa alustas eelmisel aastal koostööd Ajujahil osalenud MARKUSega. Kuigi nende idee muutus palju, jätkub meie koostöö tänaseni just nende tugeva meeskonna tõttu. Kõik kolmkümmend edasipääsenud meeskonda olid juba väga hästi sissetöötatud tiimid, kelle vahel läheb konkurents võidu nimel kindlasti tihedaks,” ütles Ploomann.

Edasipääsenud ideedest pärineb 9 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 7 tööstuse ja disaini, 4 sotsiaalse ettevõtluse, 6 energeetika ja keskkonna, 2 loomemajanduse, 1 tervise ja biomeditsiini ning 1 turismi ja teenusmajanduse valdkonnast.

Edasipääsejaid näed siit.