Sotsiaalsed ettevõtted võistlevad Ajujahil 5000-eurose eriauhinna nimel

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht ootab ideid, mis pakuvad lahendusi ühiskondlikele ja sotsiaalsetele probleemidele. Sealjuures antakse parimale sotsiaalsele ettevõttele 5000 euro suurune eripreemia. Auhinna panevad välja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ja SEB pank.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juht Jaan Aps rääkis, et oodatud on nii globaalsele kui ka kohalikule turule suunatud ideed. “Edukad sotsiaalsed ettevõtted ühendavad maailma paremaks muutmise kasumliku ärimudeliga. Eripreemiale kandideerimise peamine eeldus on selgelt mõõdetav positiivne mõju sihtrühmale või elukeskkonnale,” ütles ta.

„Tänu ettevõtluskonkursile Ajujaht on Eesti ärimaastik igal aastal paljude uute ettevõtete võrra mitmekesisem. Pangana oleme ettevõtluse edendamisele toeks igapäevaselt. Sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna oleme aga ellu kutsunud, et sellele ettevõtlusvormile rohkem tähelepanu pöörata. Sotsiaalne ettevõtlusvorm peaks ühendama efektiivsuse ja ühiskondliku vastutuse. See on ettevõtlus, mis on maailmas kasvavas trendis ja SEB soovib sellele hoogu juurde anda,“ ütles SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik.

Sotsiaalsete ettevõtete eriauhinda on antud välja juba kaks aastat järjest. Nende kahe aasta jooksul on Ajujahile esitatud üle viiekümne ühiskondliku probleemi lahendamiseks suunatud idee. Ajujahilt on saanud hoo sisse nii nukutootja Kriidik kui ka Merkuur.

Ajujahil kolmekümne parema hulka pääsevad tiimid saavad võimaluse osaleda arenguprogrammis, millega kaasnevad koolitusnädalavahetused ja mentorite tugi – sotsiaalsetele ettevõtetele pakuvad konsultatsioone SEB panga, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Heateo Sihtasutuse spetsialistid.

Ajujahi konkurss ootab ideid 29. oktoobrini. Üldine auhinnafond on 60 000 eurot. Lisainfot konkursi tingimuste ja viimaste uudiste kohta leiab Ajujahi kodulehelt ja Facebookist.