SUUR ÜLEVAADE | Selle aasta Eesti parimad äriideed on teie ees. Mida nutikad kaasmaalased teha plaanivad?

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on tänavune tase kõrge ja edasipääsu väärivaid ideid rohkem kui kohti. „Igal aastal on raske tõmmata piiri saja idee juures, mistõttu keskendume esitatud ideede sisule. Kuna žürii ette astumise võimalust vääriksid rohkemad, siis otsustasime neile seda võimaldada," rääkis Ivask.



Kõiki edasipääsenuid ootab ees enda äriidee esitlemine žüriile, mis määrab arenguprogrammi pääsemise. „Enda idee esitlemisel on esmalt vaja veenda žüriid meeskonna võimekuses seda ellu viia. Oluline on mõista, mis probleemi lahendatakse ja omada nägemust, kuidas suudetakse seda senistest alternatiividest paremini teha. Toimiva lahenduse ja viimistletud ärimudeli olemasolu pole seejuures esmatähtis, sellega Ajujaht aitabki," ütles SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik. Ta lisas, et esitlemisele on väga oodatud ka prototüübid, mis aitavad lahendust žüriile paremini selgitada.

Elisa tegevjuhi Sami Seppäneni sõnul esitati mullusega võrreldes rohkem läbimõeldud ideid. „Rohkem on tiime, kes keskenduvad kliendi tegelikule probleemile, pakkudes välja juba ka läbi mõeldud ja probleemile vastava ning teostatava tehnoloogilise lahenduse," rääkis Sami Seppänen.

Edasipääsenud ideede piirkondlik jaotus on järgmine: Tallinnast ja Harjumaalt 51 ja 19, Tartumaalt 24, Pärnumaalt 3, Jõgevamaalt 2, Lääne-Virumaalt 2, Põlvamaalt 2, Viljandimaalt 2, Läänemaalt 1, Saaremaalt 1 ja Valgamaalt 1.

Edasipääsenud ideedest pärineb 33 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 17 tööstuse ja disaini, 14 sotsiaalse ettevõtluse, 8 energeetika ja keskkonna, 5 loomemajanduse, 3 tervise ja biomeditsiini ning 2 turismi ja teenusmajanduse valdkonnast. 26 edasipääsenud ideed märgiti muu kategooria alla.

ENERGEETIKA JA KESKKOND

Biofire OÜ

Biofire on loodust, ohutust ja inimtervist silmas pidav alternatiivne süütelahendus süütevedelikele, -kuubikutele ja teistele materjalidele süütegeeli näol.

CreativeCycle

CreativeCycle on taaskasutamist soodustav platvorm, mis koondab prügikasti visatavate ressursside pakkujad ja nende võimalikud taaskasutajad. Taaskasutamisel on võimalik teenida punkte, millega osta soodsamalt erinevate ettevõtete tooteid.

Häälkarjus

Häälkarjus hoiab piiratud maa-aladelt eemal metssead ja teised loomad.

PowerUp Fuel Cells OÜ

PowerUp Fuel Cells pakub kütuseelemendil põhineva elektri ja soojuse koostootmise süsteemi.

SmartVent

SmartVent on nutikas ventilatsiooni- ja sisekliimaautomaatika (nt sensorid, kontrollerid, veebiliidesed), mis juhib sisekliimaseadmete tegevust.

StepCharge

StepCharge on innovatiivne lahendus, mis muudab liitium-polümeer akusid kasutavate seadmete (nt telefonid, tahvelarvutid) laadimisviisi. Laadides soovitud seadet läbi StepCharge'i (ühendub seadme ja selle laadija vahele), saavutatakse laadimise kohta seadme pikem kasutusaeg ja selle pikem üldine eluiga

Meremults

Meremults on looduslik biolagunev multsivaip, mida on võimalik taimede kasvatamiseks kasutada.

Mullaproovi äpp

Mullaproovi äpp lihtsustab mullaproovide võtmist.

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD

363

363 võimaldab jälgida sportlasi reaalajas.

Backpack Chat

Backpack Chat on äpp, mis näitab kus su sõbrad reisivad.

BirdCount

BirdCount on mobiilirakendus linnuvaatlejatele lindude loendamiseks.

Campu

Campu on platvorm, mis koondab ülikoolisisese kommunikatsiooni ühte kohta ning teeb ülikooliga seotud informatsiooni nii tudengitele kui töötajatele hõlpsasti kättesaadavaks.

Carmercial

Carmercial võimaldab inimestel rentida oma autot reklaampinnana.

Crowdsourcing without crowds

Tarkvara, mis toetab ühisrahastusplatvormide kasutajate eelistusi talle automaatselt investeerimisvalikuid soovitades.

DraftHub

DraftHub on veebipõhine keskkond, mis võimaldab kasutajasõbralikumat ja efektiivsemat koosloomet kooskõlastusi nõudvates valdkondades, näiteks seadusloomes. DraftHub ühendab tuntud online-dokumendiloomise funktsionaalsused konfigureeritavate kooskõlastuse töövoogudega.

Flyer App

Flyer App aitab luua sisu sotsiaalmeedia turunduses.

FoodDocs

FoodDocs on ettevõte, mis loob Euroopa Liidu toidukäitlejatele täiesti uue lahenduse - luua ise pilvepõhises programmis oma ettevõttele enda jaoks arusaadav enesekontrolliplaan, mis võimaldab hallata ülevaatlikult seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid dokumente.

FunGo

FunGo ühendab meelelahutusteenuste pakkujaid (restoranid, teatrid, põgenemistoad jt) ja kliente, kelleks võivad olla eelkõige turistid, kuid ka kohalikud inimesed.

Füsioradar

Veebiplatvorm, mille kaudu on inimestel lihtne leida füsioterapeute, massööre ja kiropraktikuid ning broneerida nende teenuseid internetis.

GaGa Panda

GaGa Panda on kerakujuline toode, mis on sarnane Amazon Echole ja mida saab ühendada ükskõik, millise nutiseadmega.

Hoopy

Tehisintellektil põhinev rakenduste avastamise platvorm ja vanemliku kontrolli lahendus lapse esimesele nutitelefonile. Mobiilirakendus loob lapsesõbraliku ja arengule orienteeritud keskkonna laste nutitelefonides.

Ivan

Mobiiliäpp, mille kaudu saab saata teavitusi, kui inimene on kadunud.

Laps Kooli

Laps Kooli on kokkuleppevedude platvorm, mille eesmärk on vähendada koolide ette tekkivat liikluskoormust, säästa hommikuti lapsevanemate aega ning pakkuda lastele mugavat alternatiivi kooli jõudmiseks.

LooksVisioner

LooksVisioner arendab pilvepõhist statistika platvormi ja tehnilist valmislahendust, mis on suunatud juuksurisalongidele. Platvorm analüüsib kasutajate harjumusi, luues igale kliendile personaalse profiili tema harjumuste põhjal, andes sellega põhjaliku ülevaate teenust pakkuvale ettevõttele.

Mootorratta juhtrauale integreeritav kontroller

Seade mootorratta juhtraualt nutitelefoni juhtimiseks. Võimaldab ohutult ja ergonoomiliselt kuulata standardse peakomplektiga muusikat, vahetada/peatada/käivitada lugu, vastu võtta/katkestada kõnesid, lisada/vähendada volüümi. Soodsam ja kasutajasõbralikum alternatiiv senistele sidesüsteemidele.

NetCare

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid vajavate inimeste pikaajalisi teenuseid kaardistav mobiilirakendus, kus on kättesaadav kõik vajalikud tervishoiu- ja sotsiaalteenused.

Neuroactive AI

Neuroactive AI arendab veebipõhist platvormi masinõppeks ja prognoosivaks analüüsiks, mis võimaldab ettevõtetel arendada prognoosimudeleid ilma selleks eelnevalt väljaõpetatud spetislistideta.

Äpp, mis viib kokku oskustöölised klientidega

Mobiilirakendus, mis toob kokku ehitusvaldkonna oskustöölised, kvaliteetteenuse pakkujad ja kliendid.

ONE Communication

ONE Communication on inimestevaheliseks suhtlemiseks mõeldud rakendus, mis koondab kokku kõik teised sarnased rakendused nagu What's Up, Viber, Facebook Messenger jt.

Peter the Lawbot

Peter the Lawbot on kasutajakeskne perekonnaõiguse bot, mis viib abivajajad arusaadavate ja kiirete lahendusteni. Boti eesmärk on minimeerida abivajaja teekonda õigusteenusepakkujani, kasutades selleks masinõppe lahendusi.

Ridline

Ridline on platvorm sündmuste edukaks korraldamiseks, informeerides meeskonda tehnilistest näitajatest: millal ja kus peavad laval asuma kõlarid, monitorid, pillimehed ja mikrofonid ning kuidas kõik osapooled omavahel seotud on.

s-Parking

s-Parking on rakendus, mis kuvab kasutajale kaardi, kus on näidatud lähimad vabad parkimiskohad ja teekond nendeni.

SandBros Records

SandBros Recordsi ideeks on pakkuda tellijate lemmik muusikaloendite põhjal loodud kõrgkvaliteetseid vinüülplaate.

Servico

Servico aitab leida remondimehe vaid paari klikiga. Kogu protsess on koondatud ühele platvormile, mis ühendab inimesed, kellel ei ole oskusi, aega või tööriistu, nendega, kellel on.

Smart use of refuse

Veebipõhine platvorm, mis võimaldab erinevatel tööstusettevõtetel müüa ja osta tootmises ülejäänud jäätmed.

SOKET

SOKET on elektrooniline teadmiste hindamise keskkond, mis lihtsustab töötajate teadmiste kontrollimist. Mahukate testide asemel viiakse teadmiste kontroll läbi ajaliselt hajutatult: küsitlusele vastaja vastab ühele küsimusele päevas, selle asemel, et vastata mitmeid küsimusi järjest.

StandByMate

StandByMate'i tehisintellekt komplekteerib laevameeskonna lähimate sobivate meremeestega. Lühiajaliste töölepingute tõttu on laevanduses erakordselt aktiivne tööturg. StandByMate muudab värbajate töö oluliselt efektiivsemaks ja tagab ametikohtade täitmise optimaalseimate kandidaatidega.

Teraapiatarkvara normaalsetele inimestele

Teraapiatarkvara koondab erinevaid psühholoogilisi nõustamismeetodeid ja aitab inimesel tuvastada probleemi põhjuse ja annab lahenduse, kuidas olukorda paremaks muuta.

TravelWiser

TravelWiser on veebirakendus, mis soovitab reisijatele sihtkohti, mis kattuvad konkreetse inimese huvide ja eelistustega. Inimene täidab ära kiire ankeedi, misjärel soovitab rakendus talle kõige paremini sobivaid sihtkohti.

UnyLingo

UnyLingo tuvastab heli ja hääletooni põhjal keele ja võimaldab selle abil juhtida kodu-, auto ja muid tehnoloogilisi seadmeid.

Z Basket

Z Basket on toidupoes iseteenindamiseks mõeldud telefonirakendus. Klient saab kasutada oma telefoni kogu ostlemiseks veedetud aja, sealhulgas kauba lisamiseks ostukorvi ja nende eest tasumiseks.

LOOMEMAJANDUS

Festera

Biokastid, mis lagundavad mikroobide toimel biojäätmed huumuseks. Protsess on kümme korda kiirem, ilma haisu ja kärbesteta ning saab toimuda aastaringselt sisetingimustes. Disainitud biokasti peab tühjendama kord 2-3 kuu jooksul ning kliendi ökoloogiline jalajälg väheneb 8% võrra.

Nutikas kott NoExcuse

Nutikas aktiivse elustiili kott NoExcuse ühendab endas esteetilise välimuse koos kotisisu digitaalse jälgimise lahendustega.

Scope

Scope on videoproduktsiooni ettevõtetele suunatud projektijuhtimistarkvara.

SOFAble

SOFAble aitab koolituste ja ajurünnakute korraldamise muuta lihtsamaks, tuues toome koolitus- ja kontoriruumidesse rohkem kaasakiskuvat suhtlust. SOFAble on laud, mille saab kerge liigutusega muuta sohvaks.

Tubly

Tubly toob turule mänguasjade seeria.

SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS

CareMate

CareMate on veebiplatvorm, mis aitab puuetega inimestel/eakatel ja eelnevalt innovaatiliste õppemeetoditega koolitatud hooleandjatel üksteist kergesti leida. Teenuse tellijad saavad mõistliku hinna eest turvalise, paindliku ja kvaliteetse hoolduse.

EEDU

Projektiga EEDU luuakse veebiplatvorm, mille kaudu hakatakse haldama ulaharidust - riiklikule õppekavale vastavat veebipõhist ja õpetajate suunatud paindlikku põhikooliharidust.

Eesti Unekooli Ühing

Eesti Unekooli Ühing soovib luua tehnoloogilise lahenduse, mis võimaldab paindlikumat õppekorraldust põhikoolis ja gümnaasiumis, võimaldades õpilastele 1-2 lisa unetundi, mis parandaks nende elukvaliteeti ja õpitulemusi. Selleks saaks kasutada tehnilist lahendust, mis võimaldaks õpilastel ja õpetajatel kombineerida/ühildada koolitunde.

FliTrip

Keskkond, mis võimaldab inimestel võita võimalusi reisimiseks läbi mängude.

Habe

Habe on veebilahendus ja äpp, mis viib asukohapõhiselt kokku väiketootja kliendiga. Rakendus aitab lahendada probleemi, mille taga on ühelt poolt kliendi mugavusvajadus ja teiselt poolt väiketootja võimalus oma kaupa realiseerida.

HopeHolders

Veebikeskkond HopeHolders viib kokku lootuse kaotanud inimesed nendega, kes on sarnasest keerulisest olukorrast edukalt välja tulnud. Kui lootusetu on meie veebist leidnud inimese, kelle kogemuse lugu teda kõnetab, saab ta läbi meie keskkonna inimesega ühendust võtta ja saada tasuta või tasu eest abi.

Kommuun.eu

Kommuun.eu on keskkond, mis viib kokku inimesed ettevõtjatega, kes pakuvad kodudele suunatud majapidamisteenuseid.

Oja Kooli ökosüsteemid

Oja Kooli meeskond loob käsiraamatu, mille abil saab luua ise elukeskkondi. Eesmärk on aidata kaasa inimese looduslähedasele jätkusuutlikule arengule. Juhendi abil saavad lapsed ise luua neli erinevat ökosüsteemi, milles hoida elu ja vastutada selle toimimise eest.

Pilot Angel

Pilot Angel on sõidukijuhtidele suunatud peas kantav element, mis aitab ära hoida õnnetusi, tuvastades ajulainete mõõtmise läbi juhi väsimuse ja võimaliku mürgituse (nt joobe) läbi ajulainete.

Seniorship

Seniorship on veebiplatvorm, mis pakub informatsiooni praktikavõimaluste kohta inimestele vanuses 50+ ja viib nad kokku neid pakkuvate firmadega kokku. Seniorship vahendab tervet protsessi praktika otsimisest kandideerimise ja töötasu saamiseni.

SPARK Makerlabi inseneeriakomplektid

Komplektid sisaldavad endas igapäevaelust tuntud tehnikavidina või masina ehitamist täielikul või töötava mudeli kujul, olgu selleks kõlar, elektrikitarr, tõstuk, fotokaamera vms. Igas komplektis on olemas vajalikud materjalid töö teostamiseks ning leht, mis seletab seadme tööpõhimõtteid.

Triumf Gamification Oy

Pakume vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängustatud kaasahaarava rakenduse näol. Lastest saavad superkangelased.

Viipekeelsed raamatud

Viipekeelseid lasteraamatud pakuvad kurdile lapsele grammatiliselt korrektset keelekeskkonda ja emakeelset meelelahutust. Viipekeelsed raamatud on video vormis, eestikeelse heli ja subtiitritega.

VRLIFE OÜ

VRLIFE aitab tuua virtuaalreaasuse tehnoloogia Eesti haridussüsteemi, luues koolidele mõeldud projekte ja lahendusi.

TERVIS JA BIOMEDITSIIN

Indicup

Indicup on indikaatoriga menstruaalanum, mis annab kasutajale mobiilirakenduse kaudu märku, kui anum hakkab täis saama ja vajab vahetamist.

Tark Hambahari

Tark Hambahari tunneb hambapesu ajal ära võimaliku hambakaariese ja salvestab info hammaste tervisliku seisukorra kohta harjaga kaasas käivasse mobiiliäppi. Sama äpi abil saab inimene broneerida vajadusel otse ka hambaarstiaja.

Quitter

Quitter on online mängukeskkond, mis aitab suitsetamisest loobuda.

TURISM JA TEENUSMAJANDUS

ELAN massaažibuss

ELAN massaažibuss on mobiilne massaažisalong, mille varustus võimaldab pakkuda aastaringselt massaažiteenust nii eraisikutele nende elukohas kui ka turismiettevõtjatele, kes sooviksid pakkuda klientidele lisateenust, selleks ise kulutusi tegemata.

Optimaltrans

Optimaltrans arendab transpordiettevõtetele mõeldud haldamissüsteemi, mis arvestab antud valdkonna võimalikke aspekte.

TÖÖSTUS JA DISAIN

3cular - 3D Sawdust Printer

3cular on 3D printer, mis kasutab printimiseks puidujääke.

B2BTrade

Veebiplatvorm, kus Euroopa ettevõtted saavad osta ja müüa taaskasutatavat materjali.

DigiPatterns

DigiPatterns on laserprojektor, mis muudab õmblejate töö mugavamaks ja kiiremaks, likvideerides paberlõigete kasutamise ja hoiustamise. Seade võimaldab projetseerida lõike piirjooned otse kangale ning sellega ühilduv platvorm pakub lisaks õmbluslõigetele erinevateks otstarveteks mõeldud šabloone.

Nete.Kit

Nete.Kit on kaasaskantav mähkimiskott/alus, mis tegutseb selle nimel, et meie emadel oleks lihtsam ning mugavam enda lapsi mähkida ka väljaspool kodu.

Festplate OÜ

Festplate on taldrik/konteiner, kus lisaks toiduserveerimisalale on olemas süvis joogitopsile, pudelile või joogipurgile. Festplate võimaldab toitu ja jooki serveerida peamiselt rahvaüritustel.

Kuumvormitud polüetüleen trimaran

Kuumvormitud polüetüleen trimaran on nutikalt kokkupandav rannatrimaran, mida saab hoiustada ka korteris ja transportida veekogu äärde jalgratta, motorolleri, ATV haakes või auto katuseraamil.

Last arendav puidust mängunurk

Last arendav puidust mängunurk on kompaktne ja mitmekülgne ning lisaks aitab hoida mänguasju organiseeritult.

Lugemispesa-mänguala

Lugemispesa-mänguala on sihipärane lugemis- ja mängukeskkond lasteaedades ja eelkooliealistes laste õppeasutustes. Lugemispesa on nukuteatri aknaga ruumieraldaja, mis on ehitatav telkmajaks. Selles on loodushelide lahendus ja meeleoluvalgusti.

Manufiltery

Manufiltery toodab õhku mürkainetest puhatavaid filtreid.

NoBra

NoBra on õmbluste ja võrude vaba biolagunev rinnahoidja.

Papist Majad by KaMa

Papist majad by KaMa toodavad taaskasutatud materjalidest disainmajasid lastele ja lemmikloomadele.

Peamuundur

Kiivrile mõeldud vahetükk, mis aitab kiivri pähe paremini sobitada.

Poko

Poko on mugav alternatiiv õhukestele plastkandekottidele, mis aitab vähendada plastikreostust. Poko on korduvkasutatav poekott, mis pakendub stiilseks võtmehoidjaks ja väldib koju ununemist. Poko kaalub peaaegu sama vähe kui kilekott, kuid on samas ka vastupidav ja pestav.

TailorScan

TailorScan on telefonikaamera-põhiselt toimiv skänner, mis registreerib kodustes tingimustes inimese kehakuju ja saadud andmete järgi 3D-kuju inimesest, mille järgi toodetakse sellele konkreetsele inimesele valatult istuv riideese.

Tallinna Trummitehas

Trummid, mis oleks väärilised Paiste taldrikutele - viia Eesti trummitööstus maailmakaardile.

VANDER

VANDER on ülikonnakott, mis mahutab kõik, mida kontorisse või lähetusele minnes vaja. Ülikonnakott on niiskuskindel ja mahub ka lennuki käsipagasi mõõtmetesse.

Viisk

Viisk on kokkuvolditav vabaajapaat, mis on kerge, võtab vähe ruumi ning on lihtne hoiustada, transportida ja kasutusvalmis seada.

MUU

CarE

Teenus, mis aitab autoomanikel hoida ja parandada nende autosid usaldusväärsetes garaažides parima hinna eest.

Cafe Yugo

Maailma esimene kaasaskantav reisikruus, mis valmistab värsket kohvi, cappuccinot, lattet või espressot ühe nupu vajutusega.

Decomer Technology OÜ

Decomer Technology tegeleb bioproteiinipõhise kilematerjali väljatöötamisega. Esimeseks tooteks on vees lahustuvad meekapslid, mis muudavad mee tarbimise jookides mugavaks.

FinLoup

Finloup on finantsjuhtimise ja raamatupidamise teenuspakkujale mõeldud automatiseeritud tööriist.

Flavodata

Flavodata on platvorm, mis toob teadlaste poolt lahendatud toidu maitse- ja lõhnavigade juhtumid toidutööstuseni, et toidutootjad saaksid neid lihtsamini määrata, neist õppida ja ennetada vähendades toodete tagasikutsumise riski.

GoalNection

GoalNection loob äpi, mis aitab inimestel pikaajalisi eesmärke saavutada. Rakendus viib lühikese testi põhjal kokku sarnaste profiilide ja ambitsioonidega inimesed, kes saavad omavahel suhelda ja üksteist eesmärkide saavutamisel toetada.

IceMail

Rakendus, mis võimaldab nii iseendale kui ka teistele tulevikku sõnumeid saata. Sõnumid võivad olla nii teksti, pildi, video kui hääle kujul ja need võib saata nii e-mailile kui sõnumina.

InLimit

InLimit on äpp, mille on saab premeerida liikluskuulekaid autojuhte. Kui autojuht sõidab näiteks Pärnust Tallinna lubatud kiirusega, siis teenib juht selle eest tasuta parkimisminuteid Tallinnas.

Juice³

Juice³ valmistab vedelast mahlakontsentraadist kuiva ja tahkel kujul kokku pressitud ja toatemperatuuril säilivat kontsetraati, mis vette asetades lahustub mahlaks.

Kinnisvara müügi platvorm

Kinnisvara müügi platvorm on tööriist, kus eraisik (või müüja) saab ise koos enda maakleriga hallata enda vara müüki.

Kohvivend

Kohvivend pakub drive-in kohvimasinaid, kust on võimalus osta maitsvaid kohvijooke autost lahkumata.

L'Advisory

L'Advisory (location based advisory service) on platvorm, mis aitab liikuva eluviisiga spetsialistidel, mentoritel ja teistel oma teenust pakkuda asukohas, kus nad parajasti viibivad. Platvorm võimaldab teenust müüa ja osta alates ühest tunnist, ühendades asukoha, kalendri, maksmise ja teenuse pakkuja profiili.

Süsteem ja meetod kalapüügiks jäätunud veekogust vee aereerimise abil

Süsteem kalapüügiks jäätunud veekogust vee aereerimise abil kuulub vee töötluse valdkonda, käsitleb leiutis jäätunud veekogu vee hapnikuga rikastamist, kalade kasvatamist ja kalade talvist püüki. Süsteemis on uus segisti tüüp, anti-kollineaarne difuusor, toimib ka teiste gaaside ja vedelikke puhul.

Easyost

Easyost pakub kasutajatele teenindust vajalike kaupade ostmiseks heade hindadega kiireks ostmiseks ainult paari klikkiga.

PayO

Nutipõhine rahakott, mis lihtsustab B2C ja C2C makseid. PayO teeb digitaalsed maksed lihtsaks, turvaliseks nii, et inimesed ei peaks enam kunagi kaasas kandma sularaha või kaarte.

Piss-i-Alarm

Piss-i-Alarm on süsteem, kus mähkmes asuv andur annab hooldustöötajale info, millal on õige aeg mähet vahetada.

Rattahoid

Kõrgtehnoloogiliste lahendustega turvalised ja mugavad rattahoiukohad kortermajades elavatele rattaomanikele.

Saby

Saby pakub imikutele ja väikelastele voodipesukomplekte, mis on disainitud imikutele ja väikelastele. Saby muudab eriliseks see, et teki saab kinnitada vastavate trukkide või nööpidega aluslina külge, vähendades lapse lämbumisohtu ja tagades emale rahuliku une.

Safe Mile

Navigatsioonirakendus, kus on võimalik eeskujuliku sõidustiili eest koguda punkte ning teatud punktide eest saab liikluskindlustuse tavalisest hinnast soodsamalt.

SafEST

Veinide ladustamise ja hoiustamise teenus inimestele, kellel endal laopind puudub.

T-commerce

T-Commerce rajab silla teleri ja e-poodide vahele, tänu millele jõuab e-kaubandus igasse kodusse ja igasse telerisse.

Timsa

Timsa on teenuste broneerimise keskkond, kuhu kasutaja koondab kõik teenusepakkujad, kelle juures ta regulaarselt aegu broneerib.

UpSteam

Liikuv autopesula, mis tuleb ise sinu juurde.

VideoCV

VideoCV platvormil on tööpakkumised kuvatud videona, mis näitavad tulevast töökohta/kolleege/tööülesandeid, et kandideerijad oskaksid suhestuda juba enne kandideerimist tulevase töökohaga. Kuulutusega tutvumise järel saab kandideerija salvestada endast videopõhise CV ja ametikohale kandideerida.

WiZerve

Nutikas majapidamisteenuste tellimise ja haldamise platvorm, mis viib kokku kliendid ja teenusepakkujad.

Workout Pal

Workout Pal toob kokku inimesed, kellele ei meeldi üksinda trenni teha, kuid soovivad siiski endale meelepärast spordiala harrastada.