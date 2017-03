Tallinna innovatsioonipäeva peaesineja on storyteller Gustaf Josefsson

Juba neljandat aastat Kultuurikatlas toimuva innovatsioonipäeva keskmes on inspireerivad lood, mis julgustavad muutustele. Päeva raames jagatakse häid kogemusi ja tulevikusuundumusi, tõestades, et igas nutikas idees võib peituda võimalus raketina taevasse tõusta ning maailma muuta.

Konverentsi peaesineja on uue generatsiooni häälekandja ja Rootsi üks hinnatuim storyteller Gustaf Josefsson. Ta mitte ainult ei räägi tulevikust, vaid elab ja hingab selles. Ta usub, et inimesed on juba praegu muutunud tehisintellektiks. Jutuka ja särasilmse Gustafi igapäevatöö seisneb mööda ilma ringi sõitmises ja inimestele kõnelemises.

Innovatsioonipäevalt leiab ka mitmeid inspireerivaid lugusid Eesti ettevõtjatelt. Näiteks Matusebüroo MT Memoris näitel räägib ettevõtte tegevjuht Tarko Tuisk, kuidas saab traditsioonilist teenust nutikalt ümber disainida. Rain Tungerilt saab aga kuulda, miks ta arvab, et innovatsiooni keskmes on inimene. Temalt kuuleme restoranide Rataskaevu 16, Väike Rataskaevu ja Pegasus kaasomanike tegevuse ja ambitsioonide kohta ning ka seda, kuidas need restoranid on lühikese ajaga nii kohalike kui ka väliskülastajate suurteks lemmikuteks muutunud.

Uudsest B2B lahendusest e-kaubanduses räägib Sander Sebastian Agur, kes on Ajujahi kümnenda hooaja 30 parema sekka pääsenud Inventory.com kaasasutaja. Tegemist on veebipõhise andmebaasiga, mis viib omavahel kokku ostjad ja müüjad. Inventory.com’ist leiab kõike alates liimidest-lakkidest, kruvidest ja mutritest ning lõpetades lauajalgade, valgustite, hüdraulika ja pumpadega.

Päeva keskmes on paneeldiskussioon, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas tunda ära häid ideid, mis väärivad rahastamist? Mida otsivad investorid ja kuidas neile oma ideed pakkuda? Milles seisneb ühisrahastuse populaarsus? Mida toob tulevik ning kas tehnoloogia võidukäik kaotab inimese ja reaalsuse? Nendel teemadel arutlevad Kirke Saar (Telia), Ardo Mardisoo (Funderbeam), Heidi Kakko (EstBAN), Kaur Ojakivi (Collect.Net).

Päeva teist poolt alustab Raivo Tamsalu Capsterist. Raivol on rääkida lugu, kuidas saab täppisteaduste doktorikraadita innovatsiooni luua. Tehnopolis paiknev Eesti idufirma Capster on pikal teekonnal koostöös erialaarstidega valmis arendanud ja turule toonud innovaatilise ja imelihtsa meditsiiniseadme. Lihtsa ja kasutajasõbraliku tootega propageerib noor ettevõte tervistsäästvat ja teaduspõhist ravimeetodit erinevatele nohuprobleemidele.

Ettevõtluskonkurssidel osalemise võludest ja valudest räägib Madis Uuemaa Smart Load Solutionsist. Ettevõte on 2016. aasta PROTOTRONi konkursi Tallinna vooru üks võitjatest. Üdini Eesti iduettevõte sai alguse juba meeskonna ülikooliajal ning praeguseks on turule toodud intelligentne põrandakütte termostaat Themo, mis toob elektri börsihinna ja ilmaennustuse arvestamise teel tarbijate elektrikulud alla.

Päeva lõpetab Prototroni kevadvooru võitjate autasustamine, mille parimad selgitati välja rekordilise 290 uuendusliku idee seast. Konkursile said oma ideid esitada kõik tudengid, leiutajad ja ettevõtjad.

Konverentsi vaheaegadel saavad kõik osalejad uudistada miniEXPO'l, kust leiab lennukaid ideid ja põnevaid start-up’e, õpilasfirmasid ning ettevõtluse toetajaid. MiniEXPO'l on esindatud ka mitmed Ajujahi tänavused meeskonnad. Minimessi aitavad korraldada Tehnopol, Prototron, Mektory, Ajujaht, Junior Achievement Eesti.

Innovatsioonipäeva programm ja registreerimine siin.