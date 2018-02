Tanel Rebane: Alustad äriideega? Kaasa mentor!

Mida tuleb pidada silmas mentori otsimisel? Tuleb olla aktiivne ja julge! Mentoritele meeldib, kui menteel on entusiasmi ja energiat, aga ka uutmoodi kaasahaaravust, mida mentor oma igapäevases töökeskkonnas ei pruugi kohata. Just põlevad silmad ja julgus esimesena läheneda on märgid suurest usust enesesse ja oma ettevõtmisse, aga mis veel olulisem – märgid potentsiaalist oma idee realiseerida. Lõpuks võidavad need, kellel on “kõik-on-võimalik” suhtumine.

Edu kõigile oma uute äriideedega alustamisel!