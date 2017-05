Teiseks jäänud Callmidwife: me oleme meeletult arenenud

Teiseks jäänud Callmidwife, kelle idee oli luua veebi- ja mobiilirakendus Callmidwife.com, mis pakub rasedatele kiiret ja tõepärast informatsiooni, oli kindel, et nende konkurent TempID võidab.

"Väga tore oli," jagas Normet muljeid finaali kohta. "Eks me juba algusest peale arvestasime teise kohaga. Me teadsime, et TempID kindlasti võidab. Nad on väga tublid ja neil on see seletamatu X-faktor, mis neid nii kaugele viinud on."

"Meil on kaks suunda - üks on otsene konsultatsioonitöö, mis on lapse ja naise tervise pakett, see sisaldab nõuandetelefoni ja live chati teenust ja samal ajal me arendame vastamise algoritme, et kõik saadud vastused oleksid tõepärased ja neis ei peaks kahtlema," seletas üks Callmidwife'i loojatest Liina Normet.

Meeskonna sõnul areneb Callmidwife meeletul kiirusel. Nad on juba välisturgudel ja kui alguses oli nende tiimis ainult kuus liiget, siis nüüdseks on neid juba kaheksateist.

"See nädal avasime digiretsepti võimaluse live chati teel Eestis. Kui naine unustab või retsept saab läbi, siis on võimalik meie käest saada retsept läbides mõned protseduurid ilma kodust lahkumata," seletas Normet nende viimast uuendust.

Uuenduse kohta on nad juba ka positiivset tagasisidet saanud. "Oli juhtum, kus naine üritas mitu päeva oma perearsti kätte saada, sest tal oli vaja uut retsepti. Ainuke võimalus oli tal minna EMOsse, aga näiteks Ida-Tallinna EMO võtab viiskümmend eurot selle retsepti eest ja lisaks sellele peab ta veel ootama. Õnneks leidis ta meie teenuse ja oli ülimalt rahul sellega," tõi Normet näite.

Normet leidis, et saade oli neile väga kasulik ja lisas, et nad said ka žürii käest tagasisidet, et neile oli tõenäoliselt sellest saatest kõige rohkem kasu.

"Me oleme arenenud meeletult," rääkis Normet. "Meil oli suurepärane mentor Kertu Kriisk Elisast. Mul on väga kahju, et nüüd see programm läbi sai, aga loodame, et me ikka suhtleme edasi."

Teiste osalejate projektidest tõi Normet välja Vaga Aia, kelle ideeks oli kasutada taastuvat toorainet tervisetoodetes.

"Kuna ma ise olen väga suur loodusesõber, siis olid nad meile väga südamelähedased. Oleksime väga lootnud, et ka nemad oleksid olnud finaalis," seletas Normet.