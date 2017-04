Tulevikus aitab ettevõtjaid töötervishoiu-ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist

Sel aastal astub Ajujahis TOP 30 ettevõtte hulgas üles ka VITS ehk virtuaalne töökeskkonnaspetsialist, mis aitab ettevõtetel lihtsamalt ja efektiivsemalt täita töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi.

Idee luua säärane veebiplatvorm tuli igapäevasest vajadusest pakkuda oma klientidele odavamat alternatiivi töötervishoiu ja tööohutuse teenuse sisseostmisele. "Kliendid soovisid, et me teeks neil kõik töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni korda, kuid neile tundus see teenus kallis ning nad loobusid sellest. Meie jaoks oli klient kadunud ja kliendi jaoks oli probleem lahendamata," ütleb üks ettevõtte eestvedajatest.

Tänaseks on valminud VITSa tasuta versiooni, kus ettevõte saab põgusa ülevaate töötervishoiu- ja tööohutusalastest kohustustest ning sinna juurde ka vajalikud vormid allalaadimiseks. Hetkel käib tasuta versiooni täiustamine ja tasulise versiooni, mis on nö põhitoode, arendamine. Meeskonnal on 10-st inimesest koosnev testkasutajate grupp, mis koosneb mainekate ettevõtete töökeskkonnaspetsialistidest. Tasuta versioon on saanud juba ka väga palju head tagasisidet.

Meeskond polnud polnud alguses päris kindel, millisele sihtgrupile toodet soovitakse luua. See tingis hetkelise seisaku. Tagasilöögiks oli ka see, et kulus väga kaua aega, et leida arendaja.

Aasta pärast on valmis selline versioon VITSast, mis aitab täita ära kõik tööandja kohustused.

VITSa suurim konkurent on riigi poolt pakutav töökeskkonna korralduse abivahend Tööbik ja isegi suurem konkurent on Excel.

Koostööpatrnerina nähakse tööinspektsiooni, kuna meeskond tahab, et VITS aitaks töökeskkonda korraldada selliselt, et me vastaks täielikult töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning Tööinspektsioon oleks rahul VITSa poolt toodetud tulemustega.

VITSa loojad hoiavad Ajujahis pöialt eeskätt Callmidwife.com-i meeskonnale .