UpSteam: Auto puhtaks pesulasse viimata

Liikuva autopesu teenust pakkuv UpSteam on üks rohkem kui kolmesajast ideest, mis tänavu Ajujahil kolmekümne parema idee hulka jõudis. Meeskonna mentoriks on Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Kriisk.

UpSteam on liikuv autopesula, mis läheb ise kliendi juurde. Selle meeskond on automatiseerinud autopesu taustal toimuvaks mugavusteenuseks, kus klient määrab sobiva pesugraafiku ja toimumise koha. Ka maksmine on oluliselt mugavam – klient maksab autopesuteenuse eest kord kuus nagu elektriarvetki. Puhastamiseks kasutab UpSteami meeskond biolagunevaid ja loodust säästvaid puhastusvahendeid. See tähendab, et autopesu võib kutsuda kuhu iganes. Olgu selleks siis kontoriesine või toidupoe parkimisplats. Klient ei pea ise seejuures auto juures sekunditki viibima.

Foto: Ajujaht

UpSteami tegevjuht Martin Kristersoni sõnul tahaksid inimesed sõita puhta sõiduvahendiga, kuid auto pesulasse viimiseks, järjekorras ootamiseks ja sealt tagasi sõitmiseks ei ole sageli tiheda graafiku tõttu inimestel viitsimist ega aega. „Seetõttu näeme tänavapildis määrdunud autosid ja rahulolematuid autoomanikke,“ sõnas ta. UpSteami kaasasutaja Valjo Kütt selgitas, et tiim väärtustab kliendi rahulolu ja peab teenust sarnaseks innovaatiliseks mugavusteenuseks nagu Taxify, Wolt või Netflix. UpSteami meeskond teab, et elus on nii palju olulisemat kui autopesu ja seetõttu on nende soov see tülikas kohustus inimeste õlult võtta ning anda võimalus keskenduda sellele, milleks füüsiline kohalolu päriselt oluline on.

Meeskonna mentor, Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Kriisk näeb UpSteamis palju potentsiaali. „Taolise särasilmse ja tõeliselt teotahtelise meeskonnaga sujub meil omavaheline koostöö hästi. UpSteam on teinud ideest valmis teenuse, suunates nüüd põhirõhu sellele, kuidas jõuda reaalselt frantsiisina edasiantava tehnoloogilise pesulahenduseni, mis muudaks välisturgudele liikumise kiiremaks. Eesti on ideaalne testturg hilisemaks laienemiseks välisriikidesse – klientuur on tehnoloogiataiplik, ent nõudlik. Plaan on luua Eesti näitel hästi toimiv ja kiiresti skaleeritav mudel, millega tuua ka teistel turgudel autoomanikele rohkem ajalist vabadust,“ kommenteeris Kriisk.

UpSteami tehnoloogiajuht Aleksis Anijärv ütles, et kuigi liikuva autopesu lahendus toimib Tallinnas juba jõudsalt, on meeskonnal olemas visioon järgmisest rahvusvahelistele turgudele suunatud tehnilisest kontseptsioonist. Praegu nähakse vaeva sellega, et kõik komponendid omavahel ideaalselt kokku töötaksid. Oluline on ka kliendimugavusega seotud protsessid paika loksutada.

„Mitte keegi ei tule tänapäeval selle peale, et filmi laenutamiseks sõita kohale DVD-laenutusse ja seista järjekorras, et siis viimaks kodus televiisorist meelt lahutada. Videolaenutus on kolinud otse meie televiisorisse ja Netflixi, kust saab selle endale sobivast kohast mõne nupuvajutusega. Miks me siis peame nii loomulikuks, et on mõistlik oma aega autopesula järjekorras surnuks lüüa,“ võttis innovatsiooni vajava valdkonna vajadused kokku Kriisk.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt ellukutsutud Ajujahil on käimas 11. hooaeg. Sõelale on jäänud 30 paremat meeskonda. Ajujahi telehooaeg jõuab Eesti Televisiooni eetrise 5. aprillil 2018.





UpSteamist

Foto: Ajujaht





UpSteam on töötavale pereinimesele mõeldud kuugraafikupõhine liikuv autopesu. Tänu automatiseeritud taustateenusele ei pea klient enam kunagi auto puhtuse pärast muretsema. Määrates pesugraafiku ning kord kuus makstes, naudib klient muretut sõitu puhta autoga. Keskmine inimene kulutab kogu autopesuga seonduvale protsessile (broneerimine, sõit, järjekord, ootamine jne) keskmiselt kaks tundi. UpSteam annab inimesele võimaluse igasuguse pingutuseta oma auto puhtaks saada talle sobivas kohas. Pesu toimub koduhoovis, kontori parklas või mujal. UpSteam kasutab autode pesemiseks arenenud aurutehnoloogiat ja 100% biolagunevaid aineid. Teenust osutatakse täisvarustuses väikekaubikuga, mis võimaldab kvaliteetset autopesu nii seest kui ka väljast koos kõikide vajaminevate lisateenustega. Eesmärk on luua autopesutööstustusesse uus kliendi mugavusele orienteeritud autopesu alternatiiv ning laiendada oma tegevus võimalikult kiiresti üleeuroopaliseks. UpSteami kolm asutajat on tiimi peale kokku 11 suve Ameerikas ukselt uksele raamatuid müünud. Eestvedajaks on TTÜ äri ja turunduse eriala magistrant Martin Kristerson.