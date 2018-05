UpSteam finaalis: American dream meie enda kodus

Viimased pool aastat on mul olnud rõõm töötada Ajujahi programmis UpSteami tiimiga, kes teeb revolutsiooni autopesu maailmas. Kui aasta tagasi ei olekski ma ehk osanud pakkuda, mida üldse annab ühe auto pesemises juures veel innoveerida, siis täna tõden rõõmuga, et eksisin. Kõike! Kõike annab innoveerida! Mitte ma ise ei pea aega ja autopesulat leidma, vaid pesu leiab minu auto samal ajal, kui tegelen sellega, mis minu tähelepanu päriselt vajab.

Tegemist on liikuva autopesuga, mis tuleb ise kliendi juurde. Autopesu on tehtud automaatseks taustateenuseks – klient määrab sobiva pesugraafiku, maksab kord kuus justnagu elektriarvetki ja naudib sõitu puhta autoga ilma igasuguse vaevata. Seejuures kasutab liikuv tiim biolagunevaid ja loodust säästvaid pesemisvahendeid, mis tähendab, et autopesu võib kutsuda kuhu iganes – ka kontori ette ja toidupoe parklasse. Klient ei pea ise seejuures auto läheduses sekunditki viibima, välipesu teostatakse täiesti autonoomselt.

Idee tekkis tiimil Ameerikas müügitööd tehes, kui nähti, et tegelikult ei peagi autopesu olema tüütu ja aeganõudev lisategevus.

Ent nagu alati, mõte võib olla ju hiilgav, aga mõtteid on paljudel. Hoopis olulisem on koostöö ja inimesed, kes mõtte taga seisavad. Lean-lähemine saab selles meeskonnas hoopis uue tähenduse, kui kuulata, kuidas tiim nappidest ressurssidest hoolimata esimese täiesti töötava lahenduse Lasnamäe ehituspoe kõrval parklas valmis ehitas. Ja ei, see ei olnud pärastlõunane projekt, vaid miinuskraadides ja poldi-mutri haaval 0,02euroseid arveid raamatupidamiseks kõrvale pannes kuudepikkune õppimine ja katsetamine. Eksiti palju, ent õpiti rohkem!

Elisa töötab igapäevaselt start-up’idega ning mõnevõrra hakkab tekkima vilumus tiimide hindamisel. Üks, mis paistab kohe silma, on tiimi sidusus teema ja teostusega. Inglise keeles öeldakse selle kohta „nahk mängus“. UpSteami puhul on näha, et noormehed on päriselt ettevõtmisse investeerinud nii oma aja kui ka kõik mõtted. Seejuures on suudetud vältida liigset kiindumust oma esialgsesse ideesse. Oleme koosolekuruumides aju rünnates läbi käinud nii palju erinevaid lahendusi, et mõnesse võib-olla reaalne auto pesemise teenus enam ei mahtunudki!

Kui uurisin, kuidas UpSteam oma esimest mõtet valideeris, sain neilt õpikutes kirja pandud, ent nende reaalsel kogemusel põhineva vastuse: „Küsisime klientidelt!“. Koos sõpradega küsitleti nädalavahetuse jooksul üle 300 inimese ning pärast prototüübi valmimist küsiti arvamust juba neilt, kelle jaoks teenus käegakatsutav ja tasuline oli. Tiimi sisetunne ei eksinud – inimesed väärtustavad oma aega ja mugavust ning sinna suunda tuleks oma teenusmõtted koondada.

Olgu see Ameerikas õpitud suhtlemisjulgus või Z-generatsiooni eripära – ebaeestlaslikult julged, õpihimulised ja siiski aupaklikud tüübid toovad päris kindlasti meile nii mõnegi mugava lahenduse. Olgu see autopesude Netflix või mõni muu unistus. Siit on oodata suuri asju!