VIDEO | Ajujahi žürii liige Andra Altoa: sotsiaalsed ettevõtted keskendusid teenusepõhistele lahendustele

Ajujahi žürii valis 25.–26. novembril saja parima äriidee seast konkursi järgmisesse vooru kolmteist edasipääsejat Tartumaalt, üheksa Tallinnast ja viis Harjumaalt. Jõgevamaalt, Läänemaalt ja Pärnumaalt pääses igast maakonnast edasi üks idee.

SEB Balti divisjoni strateegia valdkonna juht Andra Altoa avaldas head meelt selle üle, et mitmed ideed lahendavad sotsiaalseid ja ühiskonnas tundlikke kitsaskohti. Edasipääsenute hulgas olid tugevad rahvusvahelised meeskonnad, kus olid hästi põimitud professionaalsed teadmised ning teadus-arendustöö. “Sotsiaalse ettevõtluse ideed lahendasid reaalseid ja ühiskonnas tähelepanu vajavaid probleeme. Ajujahi arenguprogammi pääses neli sotsiaalse ettevõtluse ideed – CareMate, HopeHolders, Makerlabi inseneeriakomplektid ja Triumf Gamification, mis kõik keskenduvad erinevatele ühiskondlikele probleemidele ning sihtgruppidele,” rääkis Altoa. CareMate viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, HopeHolders on veebikeskkond, kus on võimalik leida kiiret abi inimestel, kel on elus raske moment või tupikseis, Makerlabi inseneeriakomplektid arendavad koolinoorte praktilisi oskusi kasutusvalmis ehituskomplektide abil ja Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed saavad kehastuda superkangelasteks.

Konkursi ellukutsuja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võrumaa Omavalitsuste Liit. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.