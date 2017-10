VIDEO: Eesti suurim äriideede konkurss "Ajujaht" ootab ideid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ellu kutsutud "Ajujahi" konkurss ootab taas oma ideid proovile panema, tänavune auhinnafond on 60 000 eurot. Osaleda võivad kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. Ideid oodatakse 29. oktoobrini.

EASi juhatuse esimees Alo Ivask ütles, et kümne hooaja jooksul on "Ajujahile" esitatud üle nelja tuhande idee. “Nende hulka kuuluvad maailmaturul laineid lööv Taxify, California osariigis nutikaid jalgrattaparklaid ehitav Bikeep ning Tartus innovaatilist bussipiletisüsteemi testiv Jiffi. Samamoodi pärinevad "Ajujahilt" Click & Grow' nutikad potid ja tänavakunsti revolutsiooni korraldav SprayPrinter. "Ajujahi" konkurss on innovatsiooniplatvorm ja usun, et näeme ka sel hooajal põnevaid või lausa maailma muutvaid ideid,” lisas Ivask.

Tead mõnda probleemi, mis vajaks lahendust?

Sinu idee on alles mõttetasandil või oled juba prototüübini jõudnud? See polegi oluline. Tähtis on ainult üks kriteerium – kui "Ajujahile" esitatava äriideega pole tulu teenitud rohkem kui kuus kuud enne ideede esitamise tähtaega – siis võib idee esitada.

Pea meeles, et kõige lennukamad ja ägedamad ideed võivad sündida just nüüd ja praegu ning olla sinu omad. "Ajujahil" saad panna oma äriidee proovile turvalises keskkonnas, kus pole midagi kaotada. Ära unusta, et maailma muutvaid ettevõtteid on loonud nii noored kui ka vanad, kõrgharidusega või veel alles õppivad entusiastid. Pole oluline, kus sa praegu oled, oluline on see, kuhu tahad jõuda.

Kõrgetasemeline mentorlus ja koolitus

"Ajujaht" pakub sulle täielikku arenguprogrammi oma idee välja arendamiseks, rinda pistetakse erinevate ülesannete ja koolitustega, mis annavad teadmised idufirma loomiseks. Mentorid tagavad kõrgetasemelise ekspertiisi ning mis kõige olulisem – kohtud uute inimestega, et luua kasulikke kontakte.

Võitja selgub "Ajujahi" finaalsaate otse-eetris

"Ajujahi" 60 000-eurone auhinnafond pakub algkapitali idee elluviimiseks ja telesaade võimaldab teha toote tuntuks ka tarbijate seas. Just sina võid olla "Ajujahi" järgmine võitja ning vallutada maailma. Võitja selgub "Ajujahi" finaalsaates ETV otse-eetris 2018. aasta mais.

Pane oma idee kirja "Ajujahi" kodulehel www.ajujaht.ee või vaata lisa Facebookist.