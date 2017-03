VIDEO: Kivisse raiumine on eilne päev: Woodprint pakub oma lahendust mälestuste jäädvustamiseks

Woodprint pääses Ajujahi juubelihooajal TOP 30 ettevõtte hulka ja see toodab erikujulisi puidupilte, millega saab oma lugu väärikalt jäädvustada. Tegu on vineerile kantud fotodega, mis viimistletakse käsitsi seina- ja lauapiltideks.

Idee kasvas välja Grethe (kelle varasema loominguga saab tutvuda SIIN) aastatepikkusest beebi- ja perepildistamisest meie fotostuudios Võrumaal Rõuges. Meeskonda inspireeris eelkõige võimalus puidupiltidega aidata inimestel näidata oma armastust lähedaste vastu.

Tänaseks päevaks on Woodprint avanud oma kodulehel veebipoe, kus saab üles laadida oma foto ning tellida endale meelepärase puidupildi. Märtsi lõpuks saab valmis e-poe ingliskeelne leht, et alustada müüki välismaale.

Meeskonnaliikmete sõnul on suurim tunnustus tehtud tööle olnud klientide tagasiside. "Innustav on lugeda rahulolevate klientide kirjapandut ning saada osa nende emotsioonidest, kui tellitud puidupildid on kodudes oma väärilise koha leidnud. Me tahame aidata näidata seda, mis PÄRISELT loeb. „Näitan puidupilte uhkusega kõigile, kes meil käivad – need on nii erilised. Mitte ainult vormi poolelt (need ümmargused on üliägedad!), vaid ka sisult – neil on MEIE pere!” kirjutas just hiljuti üks pereema, kes tellis meilt fotoseina."

Kuna woodprint on pereettevõte ja peres kasvab praegu 4 last, siis meeskonna hinnangul on suurimaks väljakutseks olnud seni ajaplaneerimine. "Vahel tähendab see ärkamist hästi vara hommikul, kui lapsed veel magavad – siis on lihtsalt keskendumiseks vajalik rahu ja vaikus. Ja mõnda asja saab teha lastega koos. Pereäri tegemine liidab peret."

” Üksi jõuab palju, aga koos jõuab kaugemale.

Pere on õppinud seda, et arendustegevused võtavad rohkem aega, kui esialgu arvata võis. "Päris uue asja tegemisel tuleb arvestada märkimisväärselt suure aja ja raha investeerimisega, mis hakkab tulu tooma kuid hiljem."

Woodprinti kasutatava tehnoloogiaga pilte Eestis ei tooda veel keegi. Tegu on nišituruga, mille sihtgrupp on eelkõige beebi- ja perefotograafid ning nende kliendid. Olulisemad konkurendid asuvad Hollandis. Kuna aga kõik suuremad sellel turul tegutsejad saadavad oma kaupa üle maailma, siis konkureerime nende kõigiga. Pigem on võtmeküsimuseks toodete stabiilne kõrge kvaliteet ja tootmisvõimsus.

Ärileht palus meeskonnal valida Ajujahi TOP30 seast ühe lemmiku ja selleks osutus Music Wall Street.

"Kuigi seda ühte on raske valida, siis tooksime välja Music Wall Street-i. Sümpaatne on jälgida, kuidas oma valdkonnas tugevad tegijad ei piirdu ainult traditsioonilise laulmise ja laululoomisega, vaid püüavad kõigutada kogu valdkonna alustalasid ja luua midagi uut. Artistide vaatevinklist ja muredest sündinud idee kasvas koolituste käigus ja muutus terviklikuks lahenduseks, mis pakub suure tõenäosusega huvi teistele artistidele, nende fännidele ja investoritele."