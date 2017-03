VIDEO: Revolutsioon toidutööstuses: naat, malts ja nõges ei ole lihtsalt umbrohud, vaid konkurendid terviselettidel võidutsevatele superfoodidele

Vaga Aed on ettevõte, mis pääses Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht TOP 30 hulka ja paistis silma ideega, mis aitab leida rakenduse Eestis täna veel kasutamata söödimaa umbrohtudele nagu naat, malts ja nõges.

"Külmkuivatustehnoloogiat ja teadlaste kompetentsi appi võttes, saame neid kõrge toiteväärtusega taimi aastaringselt kasutada ning luua neist tervisetooteid, mis sarnanevad koostiselt terviselettidel võidutsevatele välismaistele superfoodidele," ütleb üks algatuse eestvedajatest Margit Kirsipuu ja lisab, et tooteportfelli kuuluva leivajuuretisega teeb ettevõte revolutsiooni leivateos.

"Külmkuivatatud piimhappebakteriga leivajuuretis on meie toiduteadlaste leiutis, millest meil omakorda sündis idee küpsetada nõgeseleiba,"ütleb Margit.

Kust tuli idee hakata kasutama toiduainetes naati maltsa ja nõgest?

Planeedi kõige haigem liik on Homo Sapiens, järgmiseks on lemmikloomad ja kolmandat kohta hoiavad kariloomad. Põhjuseid on kindlasti palju aga fakt on see, et need liigid on inimese poolt toidetud. Usume, et kodumaise, täiesti loodusliku toorainega suudame rikastada inimeste toitumisharjumusi. Näiteks maailmakuulus herbalist Maria Treben on öelnud nii : "Kui inimkond teaks, kui võimas taim on nõges, kasvatataks ainult nõgeseid"

Varasem virtuaalse talutoodeteturuga tegelemine näitas selgelt, et inimeste teadlikkus ja nõudlus kodumaise väetoidu vastu suureneb. Korjasime hommikuti põlluservalt naati ja nõgest tellimuste täitmiseks. Nii said salatitesse naadivõrsed ning nõgesed omletti ja suumtisegudessed. Mahtude kasvades oli keeruline neid taimi värskelt ja kvaliteetselt pakkuda. Uurides töötlemise ja säilitamise võimalusi, jõudsime külmkuivatustehnoloogiani.

Inimesed hoolivad sellest mida sisaldab nende toit, vitamiinid ja kosmeetika.

Kuhu on ettevõte jõudnud idee arendamisega tänaseks päevaks?

Eelmise hooaja toorainest on loodud neli toodet (juuretis, nõgesepulber, -mesi ja tervisepakett). Meil on esimesed püsikliendid ning müügilepingud kaubanduskettide ja mahepoodidega (NOP, Koloniaal, Tallinna Kaubamaja Toiduosakond. Juuertist ja nõgest saab osta ka Tartu ja Pärnu Taluturult ning Ehtsa Talutoidu pop up laatadel. Tootenäidised on saadetud Rootsi, Soome ja Hiina kontaktidele.

Milliste tagasilöökidega pidi seisma silmisti meeskond oma idee teostamisel?

Tootmise käivitamine on vaevalisem ja aeganõudvam, kui algselt arvasime. Mida rohkem protsessis edasi liigume, seda enam kerkib üles veel vastuseta küsimusi. Kõige suurem takistus on täna ajanappus ja lühikesed tähtajad. Ja muidugi halb ilm. Kui ikka kevad ja varasuvi on sajune, on ka tootmine pärsitud.

Suurimaks õppetunniks peab meeskond seda, et julge pealehakkamine on küll pool võitu, kuid pühendumine ja korralik eeltöö on eduks samuti olulised.

Meeskond unistab sellest, et aasta pärast töötab praegu loodav tootmisüksus ja õnnetusb tagada eskspordiks vajalikud mahud ning stabiilsed hinnad. Soovitakse siseneda Aasia turule ning müüa rohepulbreid ka toorainena toiduaine- kosmeetika ja ravimitootjatele.

Keda peab Vaga Aed oma suurimaks konkurendiks?

Kohalikul turul on toodetele konkurentideks Loodusvägi ja ChagaHelth, kes samuti ka eksporditurul tegustevad. Meie tooted nende portfellides täna puudvad. Edukaid rohepulbritootjaid teame Soomes, Hollandis ja Saksamaal.

Kuiv leivajuuretis seevastu on unikaalne mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Toidu ja Fermentatsiooni Arenduskeskuses väljatöötatud ja juuretises kasutatav bakter on alles patenteerimisel.

Hinnatud koostööpartneritena nähakse kodumaised talupiima- ja juutsutootjad Nopri, Pajumäe, Esko ja väiksemad - Kolotsi talu ehk ka mõned kitsepiimatootjad. Sarnaseid puhta toidu tootjaid soovitakse leida partneriteks ka Skandinaaviamaadest.

Ajujahi võistluses hoiab meeskond pöialt Cody-le, kuna programmeerimisest on nende õppeplatvormiga võimalik kerge vaevaga aimu saada ning meeskonda juhtiv informaatika tundeng on inspireeriv persoon.