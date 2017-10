VIDEO | Timbeteri eestvedaja: kui arvad, et tuled välja ägeda lahendusega, millest kõik on puudust tundnud, siis oled valel teel!

Ettevõtluskonkursi Ajujaht võitja, metsamaterjali mõõtmises loodud mobiilirakenduse Timbeter eestvedaja Anna- Grete Tsahkna rääkis Ajujahi avaüritusel enda kogemustest suurkorporatsioonidega koostöö arendamisel.

„Kui arvad, et tuled välja lahendusega, mis muudab kõik senised asjad läbipaistvaks ja digitaalseks ning oled seni arvanud, et just sellest asjast on maailmas seni puudus olnud ja kõik on huvitatud, siis oled valel teel. On omad põhjused, miks need suured ettevõtted on oma ärimudelisse senise tegevuse sisse kirjutanud. Ole valmis tagasilöökideks,“ tõdes ta.

Anna- Greta Tsahkna värvikat kogemust strartuppereid koostööle kutsunud suurkorporatsiooniga suhtlemisel saab vaadata videost.