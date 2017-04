VIDEO: Väliüritused muutuvad prügivabamaks: Topsiring asendab tulevikus ühekordsed topsid kiibiga varustatud nutikate korduvkasutustopsidega

Ajujahi juubelihooaja top 30 ettevõtte hulka valiti sel aastal välja ka Topsiring, mille eesmärgiks on asendada ühekordsed topsid kiibiga varustatud nutikate korduvkasutustopsidega.

Topsi võib pandi vastu kasutada joogi tarbimiseks ja tagastada. Laadides alla äppi, saad topsiga maksta ning serveerida endale ise joogi, jättes topsi endale.

Eesti Pakendiringlus oli paljude kultuuriürituste jäätmepartner, kus nägi meeskond meeletuid koguseid ühekordseid topse. Sama toimub igapäevaselt toitlustajate poolt. Topsiringi meeskonna mõte oli luua kvaliteetne ja funktsionaalne alternatiiv, mis vahetaks välja ühekordse toote. Läbides KÜSK-i mentorprogrammi jõuti targa topsi kontseptsioonini.

Topsiring

"Oleme edukalt proovinud makse-ja serveerimislahendust üle 150 osalejaga ööklubi üritusel. Lisaks topsilaenutust erinevatel avalikel üritustel. Topse hakkame tootma suve alguses Eestis ning praegu on survevalu vorm nii topsile kui kaanele valmimisel," ütles üks Topsiringi eestvedajatest Aivo Kangus.

Lühikese ajaga on meeskonnal valminud Paytailori kaasabil tarkvara ning tehniline lahendus. See võimaldab toitlustaja sekkumiseta kliendil iseseisvalt maksta toote eest ning serveerida endale jook peale makse teostamist. Lahendus on turvaline ning välistab alaealistel alkoholi kättesaadavuse. Teadaolevalt pole nii komplektselt ja kliendile lihtsalt terviklahendust "internet of things" kontekstis veel pakutud seoses jookide serveerimisega.

Topsiring

"Inimesel on kaks piiratud ressurssi- aeg ja tervis. Lisaks Topsirngile on meeskonnaliikmetel teisi tegevusi mis võtavad Topsirngi tegevustelt kahjuks aega ära. Meil kõigil on oma tugevad ning nõrgemad omadused, meeskonnana tuleb neid edukalt kombineerida ja üksteist toetada,"sõnab Kangus.

Topsringi topsid leiavad tulevikus kasutust lisaks väliüritustele ka igapäevases toitlustuses. Kanguse sõnul on iseteenindus on huvitav nii tarbijale kui toitlustajale, selle baasilt saab terviklahendust pakkuda ka väljaspoole Eestit.

Topsiring

Kõige olulisemaks partneriks on Topsiringile tavaline inimene, kes otsustab asendada ekspansiivse tarbimise kestvustoote vastu. Samuti oodatakse koostööd festivalide korraldajate ning kiirtoitu ja jooke seveerivate toitlustajad.

Ajujahis hoiab Tospiringi meeskond pöialt Music Wall Street-ile. "Maailmas on alati palju vaba raha, mis otsib rakendust, oskuslikul turundamisel saab teha intelektuaalse omandi vahendust päris mastaapselt."