Baltic For Events Forum: 3 tähtsat küsimust

Tallinnas 11.-12. mail toimuv Baltic For Events on esimene foorum, mis toob ühe katuse alla kokku ürituskorraldus spetsialistid nii Baltikumist kui ka Põhja- ja Lääne-Euroopast. Foorumil osalejad on valdkonna juhtivad eksperdid ja kliendid. Esindatud on Eesti, Läti, Leedu, mitmete teistes Euroopa riikide ja Venemaa suurimad ürituskorraldus agentuurid. Kolmele olulisele küsimusele selle sündmuse kohta vastab Mary Kirillova, BFEF tegevjuht.

Miks on Baltimaade ürituskorraldus spetsialistidele vaja sellist foorumit? Milline on selle sündmuse taust?

Baltic For Events foorumi idee sündis kahel põhjusel.

Esiteks leidub mitmeid sündmuskorralduse spetsialiste, kes on huvitatud ürituste korraldamisest Balti riikides ning soovivad kohtuda potentsiaalsete partnerite ja tarnijatega. Balti riigid on loomingulised, laialdase digitaalse mõjusfääriga, atraktiivse kulutasemega ning reisisihtkohana piisavalt eksootilised, kuid samas põhjamaiselt võluvad.

Fakt on ka see, et väliskülalised otsivad ürituste korraldamiseks ühte kindlat agentuuri ja esindajat, kes suudab oma teenuseid pakkuda üle kogu Baltikumi. Seepärast on meil nüüd aeg leida partnereid naaberriikidest.

Oleme loonud spetsiaalse programmi, mis tutvustab valdkonna erinevaid aspekte. Ürituse esimene päev on pühendatud agentuuridele - nende tööle, loovusele, kliendisuhtlus meetoditele. See aitab mõista, mis toimub mitte ainult Baltikumis, vaid kogu tööstusharus. Üle Euroopa ja Venemaa on kokku tulnud 40 kõnelejat, esindatud on Jack Morton, Filmmaster, Google, Tallink ja ACT Lighting Design. Tänu sellele on BFEF tõeliselt ainulaadne.

BFEF teine päev on pühendatud klientidele. Kliendi ja nende seisukohad juhivad sündmuskorralduse üldist arengut rohkem kui ükski teine faktor. Seepärast oleme üritusele kutsunud mitmeid kliente, kes jagavad oma mõtteid ja tundeid seoses sündmuskorralduse valdkonna käekäiguga.

Samuti oleme korraldanud mitmeid asjakohaseid küsimuste ja vastuste sessioone, kus kajastatakse olulisi päevateemasid üritus- ja suhtekorralduse valdkonnast.

Miks otsustati üritus korraldada Tallinnas?

Esimese Baltic For Events foorumi korraldamiseks valisime Tallinna mitmel põhjusel:

Tallinn on unikaalne oma kaasaegse ning samas keskaegse atmosfääri poolest. Vanalinn on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja, kuid samal ajal on Tallinn üllatavalt kaasaegne linn, kus tänapäevased kõrgtehnoloogilised mugavustega on alati käepärast.

Tallinna on lihtne jõuda – enamik Euroopa pealinnu on vaid mõnetunnise lennureisi kaugusel. Rahvusvaheline lennujaam on ainult 10 minuti kaugusel kesklinna hotellidest.

See linn on äärmiselt kompaktne. Suurimad hotellid, konverentsiruumid, vaatamisväärsused, restoranid ja poed on koondunud kesklinna lähedusse, kõik vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel.

Miks on sellel sündmusel osalemine huvitav?

Sündmuskorralduses on vahetul suhtlusel suur roll ning koostööpartnereid on posti või Skype teel võimatu leida. Inimestega on vaja kokku saada, nendega rääkida – see on professionaalse ürituskorraldaja jaoks väga oluline samm. Vaatamata kaasaegsele tehnoloogiale on meie peamised töövahendid jäänud muutumatuks – selleks on silmast silma kohtumised ja arutelud. Miks? Sest see on meie töö ja vaid nii saame olla kindlad, et leiame üles õiged inimesed. Nii et kui soovite kursis olla sündmuskorralduse trendide ja tehnoloogiaga ning leida uusi inimesi ja ideid, siis külastage Baltic For Events foorumit 11-12 mai.