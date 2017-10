2017. aasta osutus Teliale tõeliselt aktiivseks

Telia oluline algatus on projekt YOUNITE, mille kaudu saavad kõik Telia töötajad panustada vabatahtliku tegevusega Eesti ühiskonda.

Vabatahtliku tegevuse algatused on ühel või teisel moel seotud digitaliseerimisega, headeks näideteks on digiteenuste õpetamine eakatele, interneti ohtude ja turvalise interneti kasutamise põhimõtete selgitamine koolilastele, „Kooditund“ ehk kodeerimise õpetamine koolilastele ja tudengitele jne.

2017. aasta sügisel oleme algatanud ka Telia esimese sotsiaalkampaania #suurimjulgus küberkiusamise vastu, mis on Eestis paraku liiga levinud. Kampaania täpsema info leiab lehelt suurimjulgus.ee.

2017. aasta maikuus kolis 800 Telia töötajat uude büroohoonesse Tallinnas, mis on innovaatiline ja ainulaadne Eestis nii töökeskkonna kui ka ehituslike lahenduste poolest.

Tegu on moodsa ja paindliku töökeskkonnaga, kus töötajal on vabadus valida igal ajahetkel oma tegevusele sobilik töölaud ja -piirkond. Telia ei kasuta enam kindla töölaua põhimõtet ning iga inimene saab tööle saabudes valida, kus ta sel päeval või hetkel parajasti töötada soovib – kas koostööks mõeldud tiimialal, keskendumiseks mõeldud vaiksel alal või hoopis sotsialiseerumiseks kohandatud kohvikus või puhkenurgas.

Esimesel korrusel võtab saabujaid vastu ja juhendab edasi humanoidrobot Pepper. Soovijad saavad tutvuda sensoritel töötava targa linna mudeliga, mis on ehitatud Lego-klotsidest. Hoone esimesel korrusel asuv kohvikuala on kujundatud nii, et see pakub võimaluse vabamas õhkkonnas koosoleku pidamiseks. Büroohoone neljas kuni kolmeteistkümnes korrus on töökorrused, kus toimetatakse paindlikult ja vajaduspõhiselt – igal korrusel on koostööalad, vaiksed tööruumid, privaatsed ja väikesed ruumid nõupidamiseks või konfidentsiaalsete teemade arueluks, tiimi nõupidamisruum ning videokonverentsiruum. Neljateistkümnes korrus on mõeldud tiimiüritusteks ja väliste partneritega kohtumisteks. Sealsed ruumid on kõik disainitud erinevalt, õunapuuaiast köögini.

